Penyagolosa prepara una CSP explosiva con varios aspirantes claros al triunfo

La CSP de FUGA Penyagolosa Trails se disputa este próximo fin de semana. Los 106 kilómetros entre Castellón y Sant Joan de Penyagolosa exigirán mucho más que motor físico: en una prueba así cuentan la gestión, la paciencia, la lectura de carrera y, sobre todo, el conocimiento de un terreno que castiga cualquier error.

En la pelea masculina, el cartel reúne a varios nombres con argumentos reales para pelear por todo. Raúl Butaci parte como una de las grandes referencias después de firmar un 2025 de enorme consistencia, prácticamente siempre en posiciones de podio en ultras de primer nivel. Su segundo puesto en Lavaredo by UTMB 120K refuerza la sensación de que llega en un momento competitivo muy sólido y con galones para asumir el papel de favorito.

Frente a él aparece Joaquín López, uno de los corredores que más ha crecido en la élite internacional en las últimas temporadas. El ecuatoriano dio un golpe sobre la mesa con su tercer puesto en UTMB Mont-Blanc 2024 y confirmó su dimensión con la victoria en el Mt. Fuji 100 de 2025. Su perfil encaja en una carrera larga, exigente y con desgaste progresivo, por lo que su candidatura es una de las más serias del fin de semana.

Otro nombre que añade peso a la salida es el de Julen Calvó. El corredor ya sabe lo que es rendir en Penyagolosa y eso, en una prueba de estas características, vale mucho. Fue segundo en la MiM en 2024 y sexto el pasado año, a lo que ahora suma el reciente bronce en el Campeonato de España de Ultra Individual y por Selecciones Autonómicas FEDME. Llega con respaldo competitivo y con la sensación de conocer muy bien lo que pide este recorrido.

Junto a ese primer escalón aparecen corredores que pueden romper cualquier pronóstico. Arnau Seguí, segundo en la última edición, ya demostró que sabe moverse en esta carrera. También destaca Francisco Rodríguez, con el factor local a su favor, mientras que el australiano Morgan Pilley y el francés Cédric Chavet añaden profundidad internacional a una nómina muy exigente.

Dani Colom, presente en la CSP

En clave valenciana, la CSP vuelve a premiar a quienes entienden el terreno. Ahí sobresale Daniel Colom, uno de los nombres más fiables cuando se habla de Penyagolosa por su historial de participaciones y regularidad en posiciones delanteras tanto en CSP como en MiM. A su lado, corredores como Adrià García, Iván Marín, Albert García, Rubén Marc o Vicente Herrera elevan aún más la competitividad de una edición que apunta a ritmos altos desde muy pronto.

Imagen de Dani Colom en la edición del pasado año / PABLO CID

En la categoría femenina, el escenario también llega muy apretado. Mercedes Pila vuelve a situarse como una de las grandes referencias por experiencia, conocimiento del trazado y capacidad para competir en pruebas de desgaste. Su segundo puesto del año pasado la coloca de nuevo entre las aspirantes principales. Muy cerca aparece Jessica Tipán, tercera en la CSP de 2024 y respaldada por una evolución sostenida que la ha convertido en una corredora cada vez más fiable en larga distancia.

La lista de candidatas fuertes no termina ahí. Yasmina Castro Chacón aterriza con el aval de varias temporadas muy consistentes y después de firmar un top 10 en la TDS de UTMB, mientras que Emily Dixon llega con recorrido internacional y resultados sólidos en pruebas como Lavaredo, Innsbruck o Swiss Alps. También habrá que seguir de cerca a Raquel Casares, que continúa creciendo en la distancia, además de las locales Sonia Escuriola y Alicia Chaveli, dos corredoras con conocimiento del terreno y ambición para entrar en la pelea.

El cuadro competitivo, además, queda condicionado por varias bajas de última hora. Anna Tarasova no estará finalmente en Castellón por motivos personales e Iván Calvó, reciente ganador de Unicaja Ultra Sierra Nevada, tampoco podrá tomar la salida. Son ausencias importantes que cambian parte del panorama y amplían todavía más el abanico de opciones en cabeza.

Con ese contexto, la CSP se presenta como una de las carreras más atractivas de esta edición en el calendario nacional. Hay favoritos, sí, pero no un dueño claro. Y en Penyagolosa, cuando la carrera entra en desgaste real, casi nunca gana solo el más rápido: suele imponerse el que mejor interpreta cada tramo, cada crisis y cada decisión.