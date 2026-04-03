Penyagolosa ya tiene su gran duelo: Canales, Dakota Jones, Olmedo y Bernades apuntan a una MiM histórica

La MiM 2026 ya tiene argumentos de sobra para captar la atención del trail running nacional e internacional. La prueba reina de FUGA Penyagolosa Trails, con sus 60 kilómetros de recorrido y una identidad muy marcada dentro del calendario español, ha presentado un cartel potente para su 27ª edición, prevista para el próximo 18 de abril en Castellón. Y lo hace con una mezcla que suele garantizar espectáculo: campeones consolidados, nombres con pasado en la carrera, talento local y varias figuras extranjeras dispuestas a elevar todavía más el listón.

En la categoría masculina, el gran foco apunta a José Ángel Fernández "Canales", que regresa a la MiM como tricampeón y además como vigente recordman de la prueba con un tiempo de 5:12:54. Su presencia le sitúa automáticamente como el corredor a seguir. No solo por palmarés, también por conocimiento del terreno y por la autoridad que ha mostrado cada vez que ha competido en Penyagolosa. El atleta del equipo Kailas FUGA buscará una cuarta victoria que reforzaría todavía más su huella en una carrera que ya forma parte de su historia.

Marc Bernades aparece como uno de los nombres más interesantes de esta edición después de haber demostrado capacidad para rehacerse tras su lesión de 2025. Su progresión en campeonatos nacionales y circuitos internacionales le coloca en la lista de candidatos al podio. Junto a él sobresale el estadounidense Dakota Jones, una referencia global del ultra trail y doble ganador de Transvulcania, que afrontará su debut en la MiM con el aval de un currículo de primer nivel y un perfil competitivo que encaja con la exigencia de la carrera.

Habrá cartel de lujo en el Penyagolosa Trails / JUAN MIGUEL MUÑOZ

En una edición especialmente abierta, también habrá que seguir de cerca a Leonard Mitrica, campeón de Rumanía; a Fran Anguita, reforzado tras su reciente podio en Transgrancanaria; a Mario Olmedo, segundo en la MiM en 2023; y a corredores contrastados como Claudio Díaz, Manuel Anguita, Pablo Bautista y Daniel Castillo. A ese grupo se suma una nómina internacional de mucho peso con Kevin Vermeulen, ganador de la MiM en 2022, el francés Gautier Bonnecarrère y el noruego Anders J. Kjærevik, habitual en Penyagolosa. Tampoco conviene perder de vista el papel de los corredores de casa, con nombres como David Prades, Cristian Ibáñez y Samuel Palomera, siempre peligrosos en un trazado que conocen al detalle.

Ines Astrain, la referencia femenina

En mujeres, el cartel mantiene el mismo nivel. La gran referencia será Inés Astrain, que vuelve a Castellón después de firmar en la pasada edición una actuación memorable, coronada con el récord femenino de la prueba: 6:07:46. Su victoria dejó una imagen de dominio, control del esfuerzo y perfecta lectura de carrera. Ahora regresa con la presión natural de quien ya ha demostrado que puede ser la mejor en este escenario.

El recorrido de Penyagolosa ofrece paisajes que quitan el aliento / ©José Miguel Muñoz ©Penyagolosa Trails

A su lado estará Gemma Arenas, una de las corredoras más ligadas a Penyagolosa y auténtica historia viva de la MiM. Sus ocho podios explican por sí solos su dimensión en esta prueba. También destaca el regreso de Azara García, ganadora en 2019 y siempre sinónimo de carácter competitivo. En la lucha por estar delante también aparecen la noruega Sara Rebekka Linde, Anna Comet, Gisela Carrión, Cèlia Balcells y Maud Combarieu, una relación de nombres que confirma el salto de calidad de esta edición.

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La representación local femenina tendrá igualmente peso propio con corredoras como Isabel Llorach, Sandra Lafuente, María Jesús Marco y María Mecho, muy vinculadas al territorio y con el aliciente añadido de competir en casa.