Penélope Cruz (52 años): "Me levanto cada día a las 7 de la mañana porque soy madre y necesito dormir entre siete y ocho horas"

A sus 52 años, Penélope Cruz sigue siendo una de las actrices españolas más conocidas a nivel internacional y es que su esfuerzo ha tenido recompensa.

Detrás de su imagen en alfombras rojas y de una agenda repleta de rodajes tanto aquí como en Hollywood, la intérprete mantiene una rutina diaria en la que el descanso, el ejercicio físico y la alimentación saludable ocupan un lugar prioritario.

En una entrevista en la que charló sobre sus hábitos de vida, la actriz explicó que cada jornada comienza muy temprano: "me despierto a las 7 o 7 y media porque soy madre y preparo a mis hijos para ir a la escuela. No puedo darme el lujo de quedarme en la cama, pero necesito dormir 7 u 8 horas cada noche".

Cuando termina esta tradición familiar de primera hora, Penélope reserva tiempo para entrenar siempre que su calendario se lo permite.

Penélope Cruz interpretó a Donatella Versache en 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'. / AP

Su programa combina ejercicios de resistencia con sesiones de cardio de aproximadamente una hora, entre 3 y 4 veces por semana. A veces, practica yoga, incluyendo Bikram yoga, una modalidad que se hace en una sala especial a alta temperatura (unos 40 grados).

La alimentación es otro de los pilares de su estilo de vida. Aunque dice no seguir una dieta concreta, intenta que su desayuno sea lo más equilibrado posible, consumiendo huevos, fruta, tostadas de pan de espelta, cereales caseros o zumo de apio.

Además, reconoce públciamente que prioriza los productos orgánicos evitando los ultraprocesados, aunque sin renunciar a pequeños caprichos como el chocolate.

Si vamos más allá del deporte y de la nutrición, la actriz siempre ha comentado que le da una enorme importancia al bienestar mental. Siempre que puede practica meditación trascenderntal y recurre a masajes como parte de su rutina de autocuidado.

Son estos hábitos los que permiten a Penélope Cruz mantenerse en forma después de los 50 años y tener una salud mental que más de uno querría.