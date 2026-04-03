Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, detalla su entrenamiento: "Sobre todo lo hago los fines de semana, que tengo tiempo"

Pedro Sánchez mantiene una estrecha relación con el deporte. El líder del PSOE aprovecha cualquier momento disponible para salir en bicicleta, una actividad que le sirve también como vía de escape frente a la exigencia que implica estar al frente del Gobierno. Durante su visita a El Hormiguero, hace ya un tiempo, reconoció que siente una gran afición por el ejercicio y por “hacer salud”, hasta el punto de convertirlo en una pieza esencial de su rutina diaria.

A sus 54 años, Sánchez luce una buena forma física, fruto de una constancia que, según ha explicado en distintas ocasiones, también le ayuda a mantener el equilibrio mental. El presidente del Gobierno suele reservar los fines de semana para practicar una de sus grandes pasiones: la bicicleta, una afición que arrastra desde hace años.

En concreto, ha mostrado una predilección especial por la bicicleta de montaña, sobre todo por la modalidad de enduro. Se trata de una disciplina que se desarrolla en plena naturaleza y que requiere técnica, resistencia y mucha concentración para afrontar recorridos irregulares y pronunciados desniveles. “Trato de hacer bicicleta, sobre todo los fines de semana, que tengo tiempo. Entre semana hago algo de pesas, algo de correr”, explicó en su conversación con Pablo Motos. “El deporte es fundamental”, añadió entonces.

Durante la semana, sin embargo, su rutina deportiva es diferente. Sánchez alterna entrenamientos de fuerza con pesas y sesiones de carrera, una combinación con la que trabaja tanto la resistencia como la musculatura. Además, dispone de un gimnasio en casa, lo que le permite ejercitarse con comodidad y contar con todo lo necesario para mantenerse en buena forma.

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Según ha explicado, hacer deporte resulta clave para sobrellevar la presión que conlleva la política. La actividad física le sirve para despejar la mente y rebajar el estrés acumulado después de intensas jornadas de trabajo. Al mismo tiempo, el trabajo con pesas le ayuda a fortalecer la musculatura y a prevenir molestias físicas, especialmente en la espalda.