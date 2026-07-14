Pedro Gargantilla, médico, sobre el dopaje: "Un fármaco puede ser perfectamente aceptable para una persona que no compite y provocar un positivo en un futbolista durante un Mundial"

Uno de los elementos que más polémicas generan en cualquier competición deportiva a nivel profesional tiene que ver con los controles de dopaje. Sobre todo, a causa de la confusión que existe en relación a qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de considerar cuando una sustancia se considera un ¨positivo¨ y cuando no.

Según el experto Pedro Gargantilla, esto último se intensifica todavía más a causa de aquellos medicamentos de uso libre que cualquier persona puede utilizar sin receta y, aún así, son considerados como sustancias a vigilar antes de una competición.

Medicamentos de uso libre que pueden dar positivo en dopaje

El experto va más allá de los anabolizantes y la testosterona, dado que estas sustancias siempre han sido consideradas como dopaje incluso fuera de los círculos profesionales. No obstante, hay otros medicamentos que parecen más inofensivos y, al mismo tiempo, también son susceptibles de generar sanciones.

Comenzando, por ejemplo, por aquellos inhaladores que se utilizan para el tratamiento del asma (encuadrados dentro de los Beta-2 agonistas), los cuales se encuentran vigilados bajo límites muy estrictos a causa de que algunos pueden favorecer el rendimiento del deportista de manera puntual.

Un control de dopaje / Imagen de archivo

Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos antigripales y antialérgicos, los cuales pueden contener sustancias estimulantes que entren dentro de la categoría de ¨dopaje¨, por lo que el experto recomienda extremar precauciones también con este tipo de fármacos antes de una competición.

Yendo más allá, hay otros que también están prohibidos por cómo son utilizados. Comenzando por los medicamentos de carácter diurético por aquello de que tienen propiedades que pueden enmascarar otras sustancias en la orina, haciendo que pasen desapercibidas en los controles.

El último fármaco mencionado por Pedro Gargantilla tiene que ver con los corticoides, los cuales pueden utilizarse como fármacos de efecto antiinflamatorio ideales para tratar lesiones de forma puntual. No obstante, la penalización en su uso depende de cómo se emplee: si se ingiere en pastillas o se inyecta de forma directa, es posible que el deportista dé positivo en dopaje.

Un control de dopaje en laboratorio / Imagen de archivo

Entonces, ¿hay algún medicamento que los deportistas puedan utilizar sin tener problemas en un control? La respuesta es afirmativa: el experto puntualiza que los antibióticos y los protectores estomacales están libres de peligro antes de cualquier competición.

El problema, según el experto, es utilizar fármacos antes de un torneo sin ser consciente de si puede considerarse como dopaje o no, especialmente aquellos fármacos de uso común y venta libre que se puedan emplear sin receta. Parece que no, pero muchos de ellos pueden provocar penalizaciones graves.