Pedales automáticos o de plataforma: ¿Qué es mejor para iniciarse en el MTB?

Todo ciclista que empieza en el ciclismo de montaña se ha hecho esta pregunta antes de empezar a pedalear.

Iniciarse en el ciclismo de montaña puede ser un camino tortuoso para muchos ciclistas neófitos. ¿Qué tipo de neumáticos uso? ¿A qué presión los inflo? ¿Qué ropa me pongo? ¿Uso badana o no es necesario? ¿Y los guantes? ¿Llevo bidones con agua o mejor una mochila de hidratación? Un sinfín de interrogantes que responder y aún no hemos empezado a pedalear… Y en acto el pedaleo, precisamente, encontraremos otra pregunta: ¿qué es mejor llevar pedales de plataforma o automáticas?

Una respuesta quizás precipitada a esta pregunta diría que lo mejor es usar pedales automáticos “porque son los que usan los pros”; otra respuesta esta vez demasiado simple diría que lo mejor son los pedales de plataforma o planos porque “son más seguros y fáciles de usar”. Sin embargo, ambas respuestas se quedan cortas y se dejan muchos matices que hay que tener en cuenta.

PEDALES AUTOMÁTICOS

Los pedales automáticos usan un tipo de enganche –llamadas “calas”– que une la zapatilla del ciclista con el pedal. Las calas se cierran con un sonoro clic al subir a la bici y empezar a pedalear. Estos pedales garantizan una estrecha conexión entre el ciclista y la bici y un gesto de pedaleo más eficaz y favorable al rendimiento. También se necesita un tipo de zapatilla auténticamente ciclista, con un añadido para insertar las calas en la suela. La colocación adecuada de las calas es fundamental para el rendimiento y seguridad del ciclista. Marcas como Leatt, permiten un mayor rango de ajuste en la posición de las calas en sus zapatillas (de hasta 25 mm) para una mayor personalización de este elemento clave.

Los ciclistas con menos experiencia suelen ser muy reticentes a usarlos por miedo a caer por no saber desenganchar la zapatilla del pedal a tiempo. Y hay que reconocer que tienen razón porque quien diga que nunca se ha caído de la bicicleta por este motivo seguro que miente. Esas caídas forman parte del aprendizaje de interiorizar el gesto de desenganchar la zapatilla del pedal rápidamente, algo que con el tiempo todo ciclista convierte prácticamente en un acto reflejo.

PEDALES MIXTOS

Para los más indecisos, la industria ciclista hace años que ideó un tipo de pedales mixtos que combinan, en principio, los beneficios de la plataforma y de las calas. A bote pronto, esta sería la opción ideal pero esconde algunos inconvenientes. Algunos modelos son de dos caras diferenciadas y eso a veces complica el gesto de engancharse sobre los pedales, ya que sólo nos sirve una de las caras del pedal y no las dos, el nivel de exigencia se incrementa en un 50%.

Otros modelos cuentan con un sistema mixto de doble cara, pero el enganche a veces es más costoso con este tipo de pedales, lo que perjudica si optamos por calas. Sin embargo, si optamos por pedalear sobre la plataforma, notaremos que esta no es completamente plana y eso puede suponer alguna molestia. En definitiva, los pedales mixtos más que despejarnos dudas nos crean nuevas, sobre todo porque no sirven para despejar la principal cuestión: ¿uso calas o no?

PEDALES DE PLATAFORMA

La tercera opción es sin duda la más clásica, natural y tradicional… un pedal plano de toda la vida como lo que tenía aquella bici infantil con la que aprendimos a ir en bici. Pero, una vez más, lo obvio no es siempre la mejor opción. No todos los pedales de plataforma son iguales, hay una amplia variedad en el mercado y, especialmente, hay que recordar que asegurarse una buena conexión con la bici a través de los pedales es un elemento de seguridad.

Si el uso de calas motiva caídas por no desenganchar a tiempo entre los ciclistas novatos, el uso de pedales de plataforma demasiado básicos, planos, lisos… también es peligros, incluso muy peligroso. A través de los pies ejercemos mucho más control sobre la bici de la que nos pensamos. Resbalar sobre los pedales a según que velocidades o en pleno esfuerzo por una subida puede ser fatal.

Por eso, es recomendable usar pedales de plataforma pero específicos para el ciclismo de montaña y acompañarlos con un calzado también específico. Los pedales de plataforma para MTB deben tener una superficie de apoyo generosa y sobre todo una superficie rugosa que garantice un buen agarre. Los modelos más avanzados suelen disponer de pequeños pins, pequeños tacos metálicos muchas veces reemplazables que ayudan a fijar la zapatillas al pedal pero sin necesidad de ir enganchado por un mecanismo.

Estos pedales son los que suelen usarse en las disciplinas de ciclismo de montaña más atrevidas –enduro, descenso, all-mountain, gravity en general– y, por su versatilidad, podría ser la opción más recomendable para iniciarse en el ciclismo de montaña.

ATENCIÓN AL CALZADO

Tan importante como escoger el tipo de pedal lo es escoger el tipo de calzado para ciclismo de montaña. Como se ha explicado, el uso de pedales automáticos requiere de un tipo de zapatilla específica que permita colocar las calas que enganchan con el pedal. En el caso de los pedales de plataforma, el tipo de zapatilla también es específico puesto que no es nada recomendable usar zapatillas de deporte convencionales. Por seguridad y rendimiento es necesario usar un tipo de zapatilla para pedales de plataforma ya que cuentan con una suela más rígida, son más resistentes y garantizan mayor agarre sobre los pedales. Por ejemplo, la firma sudafricana Leatt, especialista en equipamiento para ciclismo de montaña, cuenta con un tipo de suela especial, Ridegrip, que ofrece todas estas características para un ciclismo seguro y confortable.