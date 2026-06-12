Paz Vega (50 años): "Caminar durante horas es mi forma de poner todo en orden; para mí, el verdadero éxito es tener tiempo y libertad"

Lejos del ruido mediático que suele acompañar a las grandes figuras del cine, Paz Vega atraviesa una etapa marcada por importantes cambios personales.

Tras su separación de Orson Salazar después de más de veinte años de relación, la actriz sevillana ha visto cómo su vida familiar acapara parte de la atención pública, especialmente ahora que uno de sus hijos ha comenzado a exponerse ante los medios con sus primeras entrevistas.

Caminar siempre es una gran elección

Aun así, la intérprete mantiene una visión muy distinta de lo que significa sentirse realizada. Frente a los focos, las alfombras rojas y el ritmo frenético de la industria, Paz Vega apuesta por una rutina mucho más sencilla y cercana.

Para ella, encontrar momentos de calma en el día a día se ha convertido en una prioridad, especialmente en un contexto personal lleno de cambios. Más allá de mantenerse en forma, la actriz ha encontrado en el ejercicio una manera de cuidar también su bienestar mental.

Caminar durante largos recorridos le permite desconectar de las preocupaciones del día a día, reflexionar con calma y liberar tensiones acumuladas.

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A esta costumbre suma otras actividades como el pilates y el yoga, dos disciplinas que la ayudan a trabajar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, completando así una rutina centrada en sentirse bien tanto física como emocionalmente.

Para Paz Vega, caminar es mucho más que una forma de mantenerse activa. La actriz defiende esos largos paseos como una manera de desconectar del ruido diario, ordenar las ideas y recuperar tiempo para uno mismo.

Una visión que, además, encuentra respaldo en la ciencia: diversos estudios han señalado que caminar con frecuencia contribuye a cuidar el corazón, mejora el estado de ánimo y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

En un momento en el que el ritmo de vida suele estar marcado por las prisas, reivindica algo tan sencillo como dedicar tiempo a caminar y disfrutar del camino.