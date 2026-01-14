Paula Monreal, influencer en alimentación: "La clave para mantener hábitos saludables es no complicarse la vida"

Mantenerse activo y mantener una alimentación equilibrada son pilares esenciales para la salud y el bienestar. Sin embargo, aunque es algo básico de comprender, muchas personas no lo aplican en su día a día.

Por ello, desde Superlativa han lanzado el pack Mind & Body Reset Plan, diseñado para empezar el 2026 de la mejor manera posible. Este plan incluye 7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas que se combinan para ofrecer 30 días de recetas fáciles, saludables y antiinflamatorias.

Una de las figuras más reconocibles del proyecto es Paula Monreal, conocida en redes sociales como Paufeel, una de las creadoras de contenido más destacadas de España en bienestar, alimentación saludable y hábitos conscientes.

La influencer habló con SPORT para revelar cómo es el proyecto Mind & Body Reset Plan, y también explicó qué se necesita para mantener hábitos saludables en el día a día, especialmente al inicio de año, cuando muchas personas quieren empezar a cuidarse.

La nutricionista comentó que en sus redes sociales publica recetas sencillas y sin complicaciones porque cree que la simplicidad es clave para mantener hábitos saludables, ya que considera que "lo complicado no se mantiene".

Paula Monreal, influencer de hábitos saludables / Sport

"Si algo es fácil, lo repites cada día, ahí es donde creo que nacen los hábitos saludables de verdad". Sobre las dietas restrictivas, la creadora de contenido fue tajante: "No encajan nada dentro del plan Mind & Body Reset Plan, ya que no va de prohibir ni de pasar hambre. Va de cuidar, no de castigar al cuerpo".

Tiene claro cuáles son los errores más comunes cuando alguien intenta cuidarse por su cuenta: "Querer hacerlo todo a la vez y ser demasiado duro consigo mismo. Eso suele acabar en abandono y frustración".

Respecto al impacto que tienen las redes sociales con los consejos de bienestar, Paula expuso que "muchas veces nos confunde y nos hace compararnos demasiado", especialmente con el cuerpo de cada uno. "A mí me gusta transmitir un mensaje más calmado y real", sentenció.