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Paula Galán, entrenadora, sobre cómo eliminar la flacidez de los brazos: "Repetimos mucho, con poco peso"

Con el paso del tiempo se produce una pérdida de masa muscular y elasticidad de la piel

Las alas de murciélago se refiere a la flacidez y el descolgamiento de la piel en la cara interna de los brazos

Las alas de murciélago se refiere a la flacidez y el descolgamiento de la piel en la cara interna de los brazos / MED Medicina Estética

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

A partir de los 50 años, resulta más complicado aumentar y mantener la masa muscular. Además, la producción de colágeno se reduce, provocando una pérdida de firmeza. En este contexto, aparecen las conocidas alas de murciélago, término coloquial para la flacidez de los brazos, una de las mayores preocupaciones sobre la tonificación en hombres y mujeres.

Por este motivo, la revista digital 'InStyle' ha entrevistado a Paula Galán, entrenadora del Club Barre. La experta en fitness recuerda que, afortunadamente, hay ejercicios que permiten recuperar la firmeza sin pasar horas en el gimnasio.

"A partir de los 50 el tono muscular y la elasticidad de la piel empiezan a disminuir, pero eso no significa que no podamos recuperar firmeza", explica la especialista. Galán es entrenadora de barre, una disciplina que se ha popularizado en los últimos años.

"El barre es ideal porque combina fuerza, resistencia y control postural sin impacto. Es perfecto para quienes quieren tonificar sin castigar las articulaciones", destaca la entrenadora. De esta forma, es un ejercicio que favorece el músculo y mejora la postura.

Un brazo con flacidez

Un brazo con flacidez / doctorpumarino.com

Por otra parte, Galán señala que uno de los errores más comunes al intentar tonificar los brazos es aumentar el peso de las pesas. En su lugar, la entrenadora recomienda aumentar el número de repeticiones y poner atención a la postura y la velocidad.

"Los movimientos lentos y controlados son la base. Repetimos mucho, con poco peso, y eso es lo que realmente redefine los brazos", apunta la experta. Con este cambio, se prioriza la "calidad antes que cantidad".

"Más que levantar pesas, se trata de mantener la postura y la constancia. La calidad del movimiento importa más que la cantidad", resalta Galán. Esto es lo que se llama trabajo isométrico, generar tensión en el músculo durante más tiempo.

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"El trabajo isométrico (mantener los brazos en tensión durante unos segundos es un gran aliado: parece fácil, pero genera una activación profunda que mejora la firmeza", argumenta Paula al citado medio.

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