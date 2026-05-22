Paula Echevarría (48 años), actriz: "Hago una clase de ballet fit de 50 minutos dos veces por semana"

Paula Echevarría (Asturias, 1977) es una popular actriz y modelo de nuestro país. La intérprete comenzó su carrera algunas de las series más conocidas de España como 'Al salir de clase', 'Policías' o 'Compañeros'.

Desde entonces, la asturiana ha desarrollado una amplia carrera en cine y televisión, participando en múltiples películas y series. De hecho, Echevarría fue galardonada como mejor actriz de televisión por 'Velvet' en los Premios Fotogramas de Plata.

Para mantener el ritmo entre grabaciones, Paula Echevarría ha demostrado seguir hábitos saludables para no perder energía. En su Instagram, la presentadora ha compartido una de sus actividades favoritas.

"Hago una clase de ballet fit de 50 minutos dos veces por semana. Veo avances, tanto en mi forma de hacerlo como en mi cuerpo y esa es la mejor recompensa", escribía en la publicación.

El Ballet Fit es un programa "basado en la técnica del ballet y la diversión del fitness". Según su página web, este entrenamiento fitness es el único que "está fielmente basado en la sabiduría del ballet".

Además, esta disciplina se diferencia en que involucra todos los grupos musculares en cada ejercicio. Por otra parte, no es necesario equipamiento específico, solo utilizas el propio peso del cuerpo.

Paula Echevarría / .

De hecho, la barra de ballet no es imprescindible para comenzar a practicar este ejercicio. Para empezar, puedes comenzar en casa utilizando una silla de respaldo alto. No obstante, es recomendable utilizar la barra de ballet más adelante para mejorar la experiencia.

Por último, el sitio oficial de Ballet Fit recuerda que no es necesario saber ballet para hacer esta actividad: "Nuestro programa está creado para que cualquier persona pueda practicarlo. De cualquier edad y condición física".