Paula Echevarría (48 años) sobre hacer ejercicio: "No lo hago por verme bien por fuera, lo hago por sentirme bien por dentro"

La variedad en la rutina de ejercicios no es solo recomendable en tanto implica mantener la totalidad del cuerpo activo, sino que también ayuda a las personas a convertir la actividad física en un hábito a largo plazo.

Así lo demuestra Paula Echevarría, actriz asturiana de 48 años, quien cuenta con una rutina realmente saludable en donde procura encontrar un equilibrio que le permita mantener la silueta estilizada y definida de la que hace gala.

En una entrevista con CLARA, la oriunda de Carreño compartió su específica línea de ejercicios para la semana, en donde la diversidad figura como la clave fundamental. “Mi rutina de ejercicio: los lunes y miércoles hago ballet, los martes y jueves entrenamiento de fuerza, y luego hago un par de días a la semana, aproximadamente, de cardio, pero cardio despacio, cardio caminando", destacó.

Sin embargo, hizo énfasis en caminar en lugar de correr, ya que esta última actividad no le resulta tan apasionante. "Yo lo de correr no lo llevo nada bien", destacó, justo antes de mencionar que asimismo procura tener un día de descanso a la semana.

Dado su trabajo en diversos cuerpos musculares, ello le permite mejorar la resistencia y mejorar la movilidad, mientras que el descanso es la pieza clave que le ayuda a la recuperación y a evitar lesiones.

En este sentido, los expertos en la salud coinciden en que mezclar ejercicios de fuerza con cardio es una fórmula eficaz para mantenerse en forma, sobre todo después de llegar a la marca de los 40 años.

"A partir de los 40, lo mejor es ignorar la elíptica o las clases y centrarse en el entrenamiento de fuerza”, informa Stacy Sims, doctora y experta en fisiología del ejercicio.

Por su parte, para Echevarría, el hacer ejercicio no es solo una cuestión estética, sino también de salud. “Es un entrenamiento completo, pero es que me gusta y me sienta bien entrenar. Y no lo hago por verme bien por fuera, lo hago por sentirme bien por dentro. Luego, además, tienes el plus de que te ves bien por fuera cuando lo haces”, reveló.

Noticias relacionadas

“Incluso cuando estoy grabando desde primera hora de la mañana, por las tardes entreno porque sé que cuando lo hago me voy a encontrar muchísimo mejor”, finalizó.