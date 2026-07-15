Paula Echevarría (48 años): "Todos los días desayuno café con leche de avena, un bol de fruta y una tostada"

Paula Echevarría, a sus 48 años, mantiene una apariencia y una energía que envidiarían muchas personas más jóvenes, y parte de su secreto reside en un desayuno sencillo pero equilibrado que repite casi a diario: café con leche de avena, un bol de fruta variada y una tostada con aceite.

La actriz asturiana ha revelado en varias ocasiones que intenta comer bien la mayor parte del tiempo, pero sin prohibirse caprichos ni vivir pendiente de las calorías, y su rutina matutina es un reflejo de esa filosofía. Esta es su rutina matutina, según ha confesado ella misma.

La rutina de Paula Echevarría

La actriz se despierta sobre las 7 de la mañana y arranca el día con un desayuno que ha convertido en ritual: café con leche de avena, un bol de fruta variada y una tostada con aceite. Según el día, añade jamón, pavo o aguacate, mostrando que su desayuno es flexible y se adapta a sus necesidades o antojos del momento.

Actualmente, Paula Echevarría está trabajando en 'A la deriva', la nueva serie de Atresplayer y Antena 3 / Vanitatis

Con una agenda tan apretada como la suya, que combina rodajes, eventos y su faceta como influencer con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, empezar el día con energía no es una opción, sino una necesidad. Por eso, el desayuno ocupa un lugar importante en su rutina, y lo ha convertido en un hábito que no se salta nunca.

También consume numerosos suplementos, según ha reconocido la propia actriz, que incluye hasta trece complementos, entre los que se encuentra el colágeno hidrolizado. Una combinación que, según ella misma ha contado, le ayuda a empezar el día con energía.

Por qué la leche de avena

La leche de avena es una de las bebidas vegetales más populares del mercado por su sabor suave y ligeramente dulce, que recuerda al de la leche de vaca, y su textura cremosa que la hace perfecta para añadir al café. Se elabora a partir de copos de avena y agua, y suele enriquecerse con vitaminas y minerales, como calcio y vitamina D, para que nutracionalmente se asemeje más a la leche de origen animal.

Leche de avena / Libre

Es una buena fuente de fibra soluble, especialmente betaglucanos, que ayudan a reducir el colesterol y a mejorar la salud cardiovascular. La fibra también contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que la convierte en una opción interesante para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Además, la leche de avena es naturalmente baja en grasas saturadas y no contiene colesterol, a diferencia de la leche de vaca. Es apta para personas con alergias o intolerancias, ya que no contiene lactosa, caseína ni frutos secos, aunque algunas personas con sensibilidad al gluten deben asegurarse de elegir versiones certificadas sin gluten.

Para Paula Echevarría un desayuno equilibrado no tiene por qué ser complicado ni restrictivo. Su combinación es un ejemplo de cómo empezar la jornada con energía, buenos nutrientes y sin renunciar al placer de comer bien.