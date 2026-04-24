Paula Echevarría (48 años) confiesa su secreto para estar en forma: "Lo hago para comer lo que me dé la gana"

Hay muchas celebridades que optan por hacer running o Pilates con el objetivo de mantenerse en forma, pero Paula Echevarría se decanta por un tipo de ejercicios mucho menos habitual como es el ¨Ballet Workout¨.

¿En qué consiste este último exactamente? Muy sencillo: se trata de un tipo de entrenamiento que se basa en los diferentes movimientos de la famosa disciplina artística de baile y recurre a técnicas encaminadas a tonificar los músculos del cuerpo.

Esto último consta, además, como una de las principales razones por las que Paula Echevarría eligió el ¨Ballet Workout¨ como complemento perfecto a su rutina física; aunque llegó con un efecto colateral positivo: no tener que depender únicamente del entrenamiento en el gimnasio.

¨No lo hago por estar fitness, sino para poder salir del gimnasio y comer lo que me dé la gana¨. De esta manera, Paula Echevarría utiliza esta actividad como un complemento perfecto para sus rutinas de fuerza.

Además, asegura que uno de los beneficios clave del ¨Baller Workout¨ tiene que ver con lo rápido que aparecen los primeros cambios positivos: ¨El ballet te transforma el cuerpo y ves resultados muy pronto¨.

Ese fue el motivo principal que llevó a la actriz a escoger esta disciplina después de su segundo embarazo, el cual hizo que ganase hasta 30 kilos, aunque asegura que los perdió todos antes de empezar.

Sin embargo, Paula Echevarría sostiene lo que muchos expertos afirman a la hora de mantener la línea: lo importante no consiste únicamente en hacer ejercicio, sino en mantener una alimentación saludable.

Todos los expertos coinciden en el mismo patrón: la mejor forma de mejorar nuestra forma física pasa por moverse más y comer mejor. No hay secretos al respecto: perder peso no es cuestión de hacer milagros, sino de constancia y disciplina.