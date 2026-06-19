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SALUD

Paula Butragueño, preparadora física: "Este es el mejor ejercicio de fuerza a partir de los 50 porque fortalece glúteos, zona lumbar y abdomen"

La especialista asegura que resulta ideal para prevenir otras dolencias típicas de esta etapa de la vida

Paula Butragueño

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Ramón Baylos

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Hacer deporte de manera frecuente es una regla máxima que todo aquel que quiera mejorar su estado de salud debe cumplir a rajatabla, acompañándolo siempre de una buena alimentación y de un descanso efectivo.

Pero, ¿cuáles son los mejores ejercicios que se pueden hacer a partir de los 50? La preparadora física Paula Butragueño recomienda un par de actividades ante las que no necesitas acudir al gimnasio.

Esto implica, por tanto, que son ejercicios que se pueden hacer en cualquier lugar, empezando por el puente de glúteo, según comentaba la especialista en una entrevista concedida al portal de InStyle.

"Fortalece los glúteos, la zona lumbar y el abdomen, tres áreas fundamentales para mantener la postura, la movilidad y prevenir los dolores de espalda", aseguraba la experta al defender este ejercicio como uno ideal para practicar a partir de los 50.

Además, resaltaba otros beneficios esenciales asociados a este ejercicio que son esenciales para estar en forma: "ayudan a conservar la masa muscular y reducir la grasa corporal; algo que resulta vital durante la menopausia".

Según la experta, este ejercicio ayuda también "a activar la musculatura profunda de la pelvis, lo cual ayuda a prevenir incontinencias urinarias leves asociadas a la disminución de los estrógenos".

Por último, Paula Butragueño recomienda combinar el puente de glúteos con otros ejercicios de core completo como, por ejemplo, las sentadillas por sus beneficios para la salud demostrados por infinidad de estudios e investigaciones.

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Además, la experta hacia un apunte adicional al respecto: "lo ideal es entrenar fuerza a partir de los 50 años de 2 a 3 veces por semana, dejando siempre un día de descanso entre cada sesión".

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