Paula Butragueño, entrenadora: "Estos son los 4 movimientos que hay que hacer cada mañana para ganar movilidad en el cuerpo"

Paula Butragueño, reconocida entrenadora y divulgadora sobre bienestar, recientemente compartió una propuesta de cara a ayudar a las personas a comenzar las mañanas repletas de energía y movilidad.

Particularmente, invita a la gente a cumplir con cuatro ejercicios básicos que permiten despertar el cuerpo de una manera cuidadosa y consciente, de manera que marque la diferencia para empezar el día de la mejor manera posible.

Así, pues, en primer lugar se encuentra el movimiento "gato-vaca" que actúa la columna vertebral tras tantas horas de sueño, el cual implica alternar entre arquear la espalda al inhalar y redondearla al exhalar, conectando con la respiración para soltar tensión y recuperar movilidad.

En segunda instancia, Butragueño insta a un ejercicio cuyo objetivo es contrarrestar el acortamiento muscular, el estiramiento del psoas, el cual se trata de un músculo profundo ubicado en la parte baja del abdomen que se tensa con facilidad. “Físicamente, está muy acortado y, por otro lado, también guardamos muchas emociones”, explica la profesional.

Aludiendo al tercer ejercicio, este está pensado para el cuello, y consiste en hacer mímica de "sí, no, depende" con la cabeza como si afirmaras, negaras, e inclinaras hacia los lados, haciendo de ocho a 10 repeticiones por dirección para aliviar tensiones cervicales.

Finalmente, encontramos una rotación del pecho con apertura de brazos acompañada de suaves toques en el esternón para abrir la caja torácica y activar la circulación.

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Al sumar todos estos ejercicios en un mismo circuito, el cual tan solo toma unos minutos de la mañana, se puede despertar al cuerpo amablemente sin exigencias ni prisas, sumando bienestar temprano en el día y ayudando a que el resto del mismo sea más llevadero.