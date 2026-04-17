FITNESS
Paúl Lucín, entrenador personal: "Así puedes bajar hasta 4 kilos en un mes sin matarte a hacer cardio"
Un método realista que combina entrenamiento inteligente y hábitos clave para acelerar la pérdida de peso sin recurrir a rutinas interminables ni sacrificios extremos.
¿Te suena esta escena? Día importante, te arreglas más de la cuenta: camisa bien planchada, cinturón ajustado, zapatos impecables. Te sientas, acercas la silla… y ahí está, ese tirón incómodo en la zona del abdomen que no falla.
A partir de ahí llega la promesa que muchos buscan: un método para perder hasta 4 kilos en un mes sin vivir pegado al cardio y, sobre todo, volver a abrochar la camisa sin ese momento incómodo. Es justo lo que plantea el entrenador especializado en pérdida de grasa Paul Lucín.
La forma ideal para bajar 4 kilos en un mes
Sí o sí, en el gimnasio. Sin complicarse ni inventar cosas raras: una rutina sencilla, efectiva y que puedas mantener en el tiempo.
Organízalo así:
● Día 1 – Tren superior: Empuje (pecho, hombros) + tirón (espalda) + core.
– Press de banca
– Press militar con mancuernas
– Jalón al pecho o dominadas asistidas
– Remo con máquina o barra
– Plancha abdominal
● Día 2 – Tren inferior: Piernas + core.
– Sentadilla (libre o en multipower)
– Prensa de piernas
– Peso muerto rumano
– Curl femoral
– Crunch en máquina o en suelo
● Día 3 – Full body: Todo el cuerpo, algo más ligero pero completo.
– Press inclinado con mancuernas
– Remo en polea
– Zancadas caminando o estáticas
– Elevaciones laterales de hombro
– Plancha o rueda abdominal
Regla simple:
● 4-5 ejercicios por sesión.
● 2-3 series de 8–12 repeticiones.
● Cada semana: o 1 repetición más, o un poco más de peso en 1–2 ejercicios.
Olvídate de entrenar todos los días. Tres sesiones bien hechas valen mucho más que ir sin rumbo cinco o seis. Aquí lo que manda es la constancia y progresar poco a poco.
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