Paúl Lucín, entrenador personal: "Así puedes bajar hasta 4 kilos en un mes sin matarte a hacer cardio"

¿Te suena esta escena? Día importante, te arreglas más de la cuenta: camisa bien planchada, cinturón ajustado, zapatos impecables. Te sientas, acercas la silla… y ahí está, ese tirón incómodo en la zona del abdomen que no falla.

A partir de ahí llega la promesa que muchos buscan: un método para perder hasta 4 kilos en un mes sin vivir pegado al cardio y, sobre todo, volver a abrochar la camisa sin ese momento incómodo. Es justo lo que plantea el entrenador especializado en pérdida de grasa Paul Lucín.

La forma ideal para bajar 4 kilos en un mes

Sí o sí, en el gimnasio. Sin complicarse ni inventar cosas raras: una rutina sencilla, efectiva y que puedas mantener en el tiempo.

Organízalo así:

● Día 1 – Tren superior: Empuje (pecho, hombros) + tirón (espalda) + core.

– Press de banca

– Press militar con mancuernas

– Jalón al pecho o dominadas asistidas

– Remo con máquina o barra

– Plancha abdominal

● Día 2 – Tren inferior: Piernas + core.

– Sentadilla (libre o en multipower)

– Prensa de piernas

– Peso muerto rumano

– Curl femoral

– Crunch en máquina o en suelo

● Día 3 – Full body: Todo el cuerpo, algo más ligero pero completo.

– Press inclinado con mancuernas

– Remo en polea

– Zancadas caminando o estáticas

– Elevaciones laterales de hombro

– Plancha o rueda abdominal

Regla simple:

● 4-5 ejercicios por sesión.

● 2-3 series de 8–12 repeticiones.

● Cada semana: o 1 repetición más, o un poco más de peso en 1–2 ejercicios.

Olvídate de entrenar todos los días. Tres sesiones bien hechas valen mucho más que ir sin rumbo cinco o seis. Aquí lo que manda es la constancia y progresar poco a poco.