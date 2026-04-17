Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado oficial BarçaMessi CornellàUE CornellàDinero CornellàFlorentinoLaureusArbeloaBernardo SilvaGonzalo BernardosCarvajalCuadro ChampionsDiomandeSatoranskyFinal Six Euroliga 2026Documental Ronaldinho NetflixPlaza extra ChampionsCuadro Europa League ConferenceNeuerLlorenteBastoniBarça EuroligaAlonsoEtapa 4 O Gran CamiñoPróximo partido EspañaJosé Luis SánchezDavid BernabeuPS Plus
instagramlinkedin

FITNESS

Paúl Lucín, entrenador personal: "Así puedes bajar hasta 4 kilos en un mes sin matarte a hacer cardio"

Un método realista que combina entrenamiento inteligente y hábitos clave para acelerar la pérdida de peso sin recurrir a rutinas interminables ni sacrificios extremos.

Paúl Lucín

Paúl Lucín

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

¿Te suena esta escena? Día importante, te arreglas más de la cuenta: camisa bien planchada, cinturón ajustado, zapatos impecables. Te sientas, acercas la silla… y ahí está, ese tirón incómodo en la zona del abdomen que no falla.

A partir de ahí llega la promesa que muchos buscan: un método para perder hasta 4 kilos en un mes sin vivir pegado al cardio y, sobre todo, volver a abrochar la camisa sin ese momento incómodo. Es justo lo que plantea el entrenador especializado en pérdida de grasa Paul Lucín.

La forma ideal para bajar 4 kilos en un mes

Sí o sí, en el gimnasio. Sin complicarse ni inventar cosas raras: una rutina sencilla, efectiva y que puedas mantener en el tiempo.

Organízalo así:

Día 1 – Tren superior: Empuje (pecho, hombros) + tirón (espalda) + core.

– Press de banca

– Press militar con mancuernas

– Jalón al pecho o dominadas asistidas

– Remo con máquina o barra

– Plancha abdominal

Día 2 – Tren inferior: Piernas + core.

– Sentadilla (libre o en multipower)

– Prensa de piernas

– Peso muerto rumano

– Curl femoral

– Crunch en máquina o en suelo

Día 3 – Full body: Todo el cuerpo, algo más ligero pero completo.

– Press inclinado con mancuernas

– Remo en polea

– Zancadas caminando o estáticas

– Elevaciones laterales de hombro

– Plancha o rueda abdominal

Regla simple:

● 4-5 ejercicios por sesión.

● 2-3 series de 8–12 repeticiones.

● Cada semana: o 1 repetición más, o un poco más de peso en 1–2 ejercicios.

Noticias relacionadas y más

Olvídate de entrenar todos los días. Tres sesiones bien hechas valen mucho más que ir sin rumbo cinco o seis. Aquí lo que manda es la constancia y progresar poco a poco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL