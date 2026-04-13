Paúl Lucín, entrenador personal, sobre cómo perder peso: "Hasta 4 kilos en 30 días sin cardio eterno"

Después de Semana Santa, muchas personas buscan un plan de entrenamiento para llegar al verano en plena forma. No obstante, lo más importante no es conseguirlo, es hacerlo de forma segura y saludable.

Para ello, es fundamental no recurrir a dietas y ejercicios extremos. En este sentido, los especialistas recomiendan seguir hábitos saludables como una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Por este motivo, la revista Men's Health ha compartido los consejos del entrenador personal Paúl Lucín (@paul.lucin): "Hoy vas a descubrir cómo perder hasta 4 kilos en 30 días sin cardio eterno y, por fin, te cierre la camisa", dice el experto en perder grasa.

El creador de contenido fitness habla del Método CEO, un plan de entrenamiento que no se enfoca en "marcar abdominales". En su lugar, la rutina que comparte Lucín se centra en "dejar de ahogarse en unas escaleras".

"No te falta fuerza de voluntad. Te falta un sistema que encaje con tu vida real", destaca el entrenador al citado medio. En este contexto, la estrategia del divulgador se divide en cuatro pilares clave.

En primer lugar, Lucín aconseja tres sesiones de pesas a la semana, con una duración entre 45 y 55 minutos: "Sí o sí, en el gimnasio. No hace falta inventar ejercicios raros". Cada sesión se divide en tren superior (empuje y tirón), tren inferior (piernas y core) y full body.

Dos personas caminando / .

El experto recomienda hacer 4/5 ejercicios por sesión con 2/3 series de 8/12 repeticiones por ejercicio. Para asegurar la progresión, Lucín recomienda subir 1 repetición más o un poco más de peso en algún ejercicio cada semana.

A continuación, el especialista en perder grasa explica que hay que hacer 10.000 pasos diarios. En este caso, no es necesario salir a andar durante una hora al día. En su lugar, Lucín recomienda caminar durante 10-5 minutos después de comer, subir las escaleras o andar durante las llamadas de trabajo.

La alimentación es una parte clave y el divulgador propone: Medio plato de verduras, un cuarto de proteína, un cuarto de hidratos normales, dos piezas de fruta y agua. Lucín añade que el alcohol también se tiene que reducir, máximo 1 copa de vino o cerveza a la semana.

Finalmente, el último pilar del entrenador consiste en tener un "sueño mínimo viable". El descanso es muy importante y Paúl sugiere dormir más de 7 horas, quitar pantallas 45 minutos antes de dormir y evitar seguir trabajando desde la cama.