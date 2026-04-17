Paúl Lucín, entrenador: "Hoy vas a descubrir cómo perder hasta 4 kilos en 30 días sin cardio eterno"

Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez son más personas las que buscan una rutina de entrenamiento para llegar en forma. Perder peso es un reto para la mayoría de personas, ya que requiere constancia y abandonar el sedentarismo.

Sin embargo, es fundamental hacerlo de forma segura y saludable. Por este motivo, es importante recurrir a especialistas y no implementar dietas extremas. En este contexto, seguir buenos hábitos y una actividad física regular es clave para conseguirlo.

Recientemente, la revista Men's Health ha entrevistado al entrenador personal Paúl Lucín (@paul.lucin) para conocer sus recomendaciones: "Hoy vas a descubrir cómo perder hasta 4 kilos en 30 días sin cardio eterno y, por fin, te cierre la camisa".

Durante la conversación, el experto en perder grasa habla del método CEO. Este plan de entrenamiento tiene como objetivo conseguir una forma física saludable, para que cualquier persona deje "de ahogarse en unas escaleras".

El influencer fitness señala que "no te falta fuerza de voluntad. Te falta un sistema que encaje con tu vida real". Asimismo, Lucín comparte una estrategia que se divide en cuatro pilares clave.

Grupo de personas en un gimnasio / .

Para empezar, el entrenador sugiere tres sesiones de fuerza a la semana con una duración de entre 45 y 55 minutos: "Sí o sí, en el gimnasio. No hace falta inventar ejercicios raros". La sesión se divide en tres partes: tren superior, tren inferior y full body.

Lucín recomienda hacer entre 2 y 3 series de 4 o 5 ejercicios por entrenamiento, con 8/12 repeticiones cada uno. Cada semana añade una repetición más o aumenta ligeramente el peso en un par de ejercicios para progresar.

A continuación, es importante acumular 10.000 pasos diarios de forma natural. Puedes caminar entre 10 y 15 minutos después de comer o hacer andando las llamadas de trabajo. Además, intenta priorizar subir y bajar las escaleras en lugar del ascensor.

En cuanto la alimentación, Paúl propone medio plato de verduras, un cuarto de proteína, un cuatro de hidratos normales, dos piezas de fruta y agua. El alcohol también se tiene que reducir, máximo 1 copa de vino o cerveza a la semana.

Por último, el creador de contenido pide tener un "sueño mínimo viable". Este consiste en dormir más de 7 horas, evitar seguir trabajando desde la cama y quitar pantallas 45 minutos antes de conciliar el sueño.