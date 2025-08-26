Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix: sexto en la durísima TDS 2025

Pau Capell volvió a ser protagonista en Chamonix. El corredor catalán, campeón del UTMB en 2019, firmó este martes una actuación de enorme mérito en la TDS 2025, la tercera prueba más larga del programa del Mont-Blanc con 152 kilómetros y 9.000 metros de desnivel positivo. Lo hizo con un sexto puesto final, en una carrera durísima marcada por las retiradas, los cambios de ritmo y un nivel de élite internacional altísimo.

El de The North Face completó la prueba en 20 horas, 2 minutos y 15 segundos, cruzando la meta en Chamonix cuando ya caía la tarde y después de más de veinte horas de lucha contra el recorrido, contra sí mismo y contra la fatiga acumulada. Capell, que se mantuvo siempre en la parte alta de la clasificación, fue remontando posiciones en la segunda mitad de la prueba hasta llegar a rozar el top 5.

En los pasos de Bellevue (139,6 km) y Les Houches (144,3 km) la emoción fue máxima. A falta de 13 kilómetros, Capell se encontraba sexto, con un desfase de ocho minutos respecto al sudafricano Daniel Claassen, que defendía la quinta plaza con firmeza. El español apretó, pero no consiguió reducir la diferencia en el penúltimo control. Al contrario, en Les Houches la referencia seguía prácticamente igual, lo que obligaba a pensar en una estrategia conservadora para asegurar el puesto y no poner en riesgo lo conseguido.

Por detrás, Capell también vigilaba. El francés Patrick Bringer marchaba séptimo, pero llegó a Les Houches con más de trece minutos de desventaja, un colchón suficiente para que el catalán corriera sin el miedo a perder posiciones en la recta final. Así, los últimos kilómetros fueron de resistencia pura, controlando el ritmo y asegurando un sexto lugar que le devuelve a la primera línea internacional tras meses de altibajos y lesiones.

El podio fue íntegramente francés, con Antoine Charvolin como campeón (18h22:17), seguido de Gautier Airiau (18h28:04) y Léo Rogaume (18h39:21). En cuarta posición entró Matis Leray (19h41:58) y quinto fue Daniel Claassen (19h51:19), justo por delante de Capell. El de Sant Boi cerró el grupo de favoritos con un tiempo que demuestra que sigue siendo competitivo en grandes ultras.

La TDS 2025 volvió a dejar claro por qué es una de las carreras más exigentes del mundo: 152 kilómetros técnicos, con pasos decisivos como Col du Pré, Hauteluce, Barrage de la Girotte o Les Houches, que destrozan piernas y seleccionan a los mejores. Pau Capell resistió, dio espectáculo en la remontada y se marchó de Chamonix con un sexto puesto que, aunque sabe agridulce por la cercanía del top 5, supone un nuevo paso adelante en su regreso a la élite.