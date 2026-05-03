Pau Capell, trail runner, vuelve a Menorca con un podio positivo: "Las sensaciones son buenas, ahora a recuperarse para las tres grandes que vienen"

El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 vivió esta edición el regreso de uno de sus corredores más preciados: Pau Capell. El de Sant Boi no se perdió la cita balear antes de dar el salto a las tres grandes, una experiencia que se cerró con un podio positivo en la distancia de 58km donde finalmente se impuso manchego Jesús Gil.

En líneas generales, su paso por el Trail Menorca Camí de Cavalls terminó siendo positivo: "Las sensaciones son buenas, porque volvemos a estar en un podio en una carrera importante", reconoce a SPORT tras la carrera. "Físicamente me sentí bien, pero con unas pequeñas molestias en el tobillo que ya llevaba arrastrando y que se me agudizaron en el kilómetro 18; no pude correr como quería, pero logramos cerrar ese podio. Ahora a recuperar el tobillo para las tres grandes que vienen", confiesa.

Pau Capell, en la entrega de premios / José Miguel Muñoz

2026 está siendo un año de evaluación para Pau Capell en cuanto a su programa: "La primera parte de temporada decidimos realizar carreras más cortas y más rápidas, y ahora esta segunda parte de temporada ya hacemos las tres grandes", explica en referencia a Maxi-Race, de 100 kilómetros, Mont-Blanc, de 170km, y entre estas dos la Vall d'Aran, de 100 kilómetros. Ahora queda lo más importante y Pau va a por todas.

Prepararse para una carrera como el Camí de Cavalls requiere de muchos pasos previos. El primero de ellos es la alimentación: "Hicimos 90 gramos por hora de carbohidratos y después unos 7 litros de agua. Tomamos unas sales que se llaman Totum por las rampas, 7 sticks en total y aun así en la parte final de carrera tenía una pequeña rampa a 3 kilómetros de meta", desvela. "A pesar de seguir, creo, un plan correcto, nos faltó incluso algo más de agua o de sal". La tercera plaza es fruto de un esfuerzo y preparación únicos, que han vuelto a situar a Pau Capell en la contienda por victorias importantes en el mundo del trail.

El podio de 58km en Camí de Cavalls / José Miguel Muñoz

Entre tanta competición, gestionar esfuerzos se vuelve algo clave para triunfar. En el caso de Pau, su calendario a futuro depende de sus sensaciones: "Si hay alguna pequeña erosión, alguna molestia o algo que nos impide ir a por todas, no vamos", apunta. "Dependiendo de eso, movemos calendario, pero en este caso, este año de momento lo estamos manteniendo todo y estamos siguiendo un poquito lo que teníamos pensado desde un inicio". Entre estas citas estaba Menorca, el Camí de Cavalls, una cita imperdible para Pau Capell que volvió a demostrar que sigue en plena forma y con hambre de victoria.