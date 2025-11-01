TRAIL
Pau Capell, trail runner y ganador de UTMB (34 años), sobre el precio del éxito: "Ganar es adictivo"
El catalán confiesa que la autoexigencia y el miedo a perder lo llevaron al límite: "En 2019 me destruí. Fue la bomba que yo mismo lancé tres años antes"
Pau Capell habla del éxito sin adornos. "Ganar es adictivo", dice. "Pero es peor sentir que vas a perder. El miedo a perder, cuando no lo gestionas, te complica ganar". El campeón del UTMB 2019, símbolo del trail español, reconoce que su obsesión por la victoria acabó pasándole factura en su conversación con el periodista Albert Jorquera en su pódcast 'Historias del Trail'.
"En 2017, 2018 y 2019 la obsesión era máxima. No conozco a nadie que estuviera tan obsesionado como yo", confiesa. "La autoexigencia te hace mejorar, pero hay una línea en la que puede llegar a ser autodestructivo. Y lo fue. En 2019 me destruí".
Aquel año lo ganó todo: Transgrancanaria, Patagonia Run, Mozart 100, UTMB. Pero el precio fue alto. "En octubre tiré una bomba al cielo y me cayó encima”, resume. "Era joven, tenía una vida montada y de golpe explotó todo. Gané el Mont Blanc y, a los dos meses, estaba solo en un piso en Andorra, nevando fuera y escribiendo un libro. La ultradistancia, y más en la élite, es egoísta al 200 %. Yo fui el más egoísta”.
El corredor admite que confundió la adulación con la felicidad. "Gané UTMB, crecí 40.000 seguidores en un día, me decían que era el más guapo y el que ganaba más dinero del mundo… y no era nada de eso. Después estaba solo y pensaba: ‘si no soy nada’".
Aquel vacío le obligó a redefinirse. "No cambiaría nada. He vivido lo que he vivido. Me sabe mal y bien a la vez. Gracias a ese momento soy quien soy. Sé lo oscuro que es ese lado y no quiero volver".
Capell asume que el ego es una trampa común en el deporte profesional. "Cuando te acostumbras a ganar, crees que tienes la obligación de hacerlo siempre. Pero no eres el mejor del mundo. Siempre habrá alguien mejor. Es fácil decirlo, pero difícil creerlo”.
Hoy lo ve con otra perspectiva. "He aprendido a disfrutar aunque quede sexto o décimo. No pasa nada. Lo importante es conectar con lo que haces. Antes salía a las carreras pensando que debía ganar. Ahora salgo a disfrutar".
La madurez de Capell se resume en una frase que repite casi como un mantra: "Voy a entrenar para ser el mejor Pau, no el mejor del mundo".
