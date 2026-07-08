Pau Capell, tras su retirada en el Val d'Aran por ansiedad: "Estaba en un bucle infinito y no supe girarlo"

Pau Capell llegaba al Val d'Aran by UTMB 2026 con todo a favor. Meses de entrenamiento encima, el recorrido de la CDH reconocido de antemano, confianza y, sobre todo, ganas. "Llegaba con muchas ganas, mucho entrenamiento. Habiendo estado allí viendo el circuito y con confianza. Llegaba con ganas de competir", explicó el catalán de The North Face en sus stories de Instagram, horas después de haberse retirado en el kilómetro 62 de los 110 que tiene la Camins d'Hèr.

Lo que ocurrió durante la carrera no tiene nada que ver con las piernas, sino con la ansiedad. "Lo que sucedió fue 100% mental. Físicamente iba bien", reconoció Capell, que había planificado la carrera con criterio: salir controlado hasta Port d'Urets, llegar a Montgarri con energía y, a partir de ahí, apretar.

El plan del corredor de The North Face funcionó en los primeros compases. Salió con el grupo de cabeza, con la cabeza de carrera a un minuto por delante, exactamente donde quería estar. Pero después del Coll de Varradòs, algo cambió. "Mentalmente salí de carrera demasiado pronto con temas que no tienen nada que ver con la carrera".

Un bucle del que no pudo salir

"Empecé a sufrir, pero no era un tema mental de cómo voy en la carrera ni la posición, no lo sabía y me daba igual. Era un tema personal, problemas que tenemos todos en la vida", asegura Capell. El corredor, que en sus primeras carreras del año contaba con la compañía de su pareja Julia, afrontó el Val d'Aran solo. "En esta no, y cosas de la vida me afectaron más de la cuenta y no supe girarlo".

La espiral fue creciendo kilómetro a kilómetro. "Estaba en un bucle infinito. Intenté parar alguna vez para respirar y pensar otra cosa, pero todos los pensamientos eran bastante negativos hasta el km 62, que no había manera de levantar". Capell tomó entonces la decisión más difícil del trail: parar. "No hay otra explicación. Mentalmente salí muy pronto de carrera".

Incluso se sorprendió al ver a la china Mia Yao, vencedora de la prueba femenina, subiendo las Minas de Liat corriendo, a un ritmo superior al que él llevaba. "Me sorprendió. Subiendo las casas de las Minas de Liat corriendo. Me sorprendió un montón". Su proyección personal era terminar entre 12:38 y 13 horas. El cuerpo estaba preparado para eso. La mente, ese día, no.

"Tengo que hacer un trabajo mental"

La conclusión de Capell no tiene rastro de autocompasión. "A toro pasado piensas, pero bueno, es ley de vida. Forma parte de las personas, se acepta y para el siguiente intentar abstener la mente y luchar competitivamente con la carrera. Tengo que hacer un trabajo mental y a seguir entrenando". Una hoja de ruta tan honesta como la propia explicación de lo ocurrido.