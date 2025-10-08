Pau Capell y Ragna Debats, entre los grandes nombres de la Otso Ultra Trail Serra de Montsant

La Otso Ultra Trail Serra de Montsant – Costa Daurada encara su decimosexta edición con cifras récord. A pocos días del evento, la organización ha confirmado que se ha sobrepasado el medio millar de corredores inscritos, consolidando la cita como una de las más destacadas del calendario de montaña catalán.

Este sábado 11 de octubre, Ulldemolins volverá a convertirse en el epicentro del trail running, con participantes que recorrerán los caminos y senderos del Parc Natural de la Serra de Montsant. El viernes 10 se celebrará una rueda de prensa oficial en Ulldemolins, donde se presentarán las novedades y detalles técnicos de la edición 2025.

Entre los nombres más destacados de la parrilla figuran auténticos referentes del panorama nacional e internacional. En la modalidad Ultra, los favoritos entre los hombres son Pau Capell, Raúl García, Norbert Llobera y Marc Casado, mientras que en categoría femenina partirán como principales aspirantes Belén Simarro, Candela Abella y Míriam Moreno.

En la distancia Maratón, los focos estarán puestos en Víctor del Águila, Iván Calvo, Juanjo Pinilla y Pol Vilà, en una carrera que promete ser rápida y apasionante. En féminas, el duelo más esperado será el protagonizado por Ragna Debats, acompañada por Maria Santamaria y Kataryna Luzny, quienes también llegan en gran estado de forma.

Un 15% de participación extranjera y un 32% participación femenina

Para la edición de 2025 la carrera cuenta con una representación de 21 nacionalidades y un total de 15% de extranjeros. Después de la nacionalidad española le siguen la francesa, alemana, belga e inglesa. El evento está mejorando los datos de internacionalización ya que cuenta con el patrocinio de la Diputació de Tarragona Costa Daurada para impulsar el turismo deportivo en el destino.

Otros buenos datos son los referentes a la participación femenina en pruebas de Trail, con un 32% del total, muy por encima de la media.

Un escenario perfecto para disfrutar del paisaje y el espíritu del trail en uno de los entornos más emblemáticos del Priorat y serpenteando por la Parc natural de la Serra de Montsant, una de las joyas de la naturaleza que se encuentran en la Costa Daurada.

Con su mezcla de deporte, naturaleza y sostenibilidad, la Otso Ultra Trail Serra de Montsant – Costa Daurada 2025 se prepara para vivir una edición memorable, marcada por el alto nivel competitivo y el apoyo de todo un territorio apasionado por la montaña.