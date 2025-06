Pau Capell se sincera tras volver a la élite del trail: "Necesitaba quererme otra vez"

"Me hablabla a mí mismo en voz alta mientras corría… nunca me había pasado". Pau Capell ha vivido uno de los momentos más transformadores de su carrera. No ganó la última carrera, pero para él fue una victoria personal. "Fue un viaje brutal. Habría dicho lo mismo si hubiese quedado séptimo o décimo".

Tras años de lesiones, de altibajos emocionales y de vivir bajo la presión de ser "el que ganó el UTMB", el catalán se ha reencontrado con lo que le llevó a amar este deporte.

"Cuando no estás bien mentalmente, las cosas no funcionan", asegura en una entrevista con el podcast Ingrávidos del diario MARCA. Y él no lo estaba. La separación de su pareja, una vida familiar más compleja con seis personas en casa y el desgaste acumulado le hicieron perder la motivación. "Llegas a pensar que este deporte es una mierda y que preferirías trabajar en marketing".

No es una exageración: "Hubo un momento en el que dejé de quererme. Entrabas en una dinámica muy negativa… y si en las ultras tu cabeza no ayuda, estás muerto".

En la Trail 100 Andorra de este año donde Capell acabó segundo, todo cambió. "En el kilómetro 46 empecé a hablarme en voz alta. Me decía: 'Estás haciendo lo que te gusta, quiérete un poco más'. Y me lo repetía una y otra vez. Necesitaba quererme un día, me daba igual la posición". La presión de ser siempre el favorito le ha pesado. "Todo el mundo espera que seas primero. Incluso en casa me decían: 'Hoy no hay posiciones, por favor'".

Pau confiesa que ha aprendido a relativizar. "Si has de bajarte del tren y esperar a otro, aunque vaya más lento, es el que te toca coger". Y eso no es fácil de aceptar cuando has estado en la élite. "Hay muy pocos corredores que se mantengan muchos años arriba porque esto desgasta. Emocional y físicamente".

También ha influido su condición de padre. "Sacar una hora de entrenamiento con una familia de seis es muy complejo. Pero ahora estoy donde quiero estar, aunque haya tardado". A sus 33 años, y pese a tener "muchos kilómetros encima", se siente más maduro. "Antes entrenaba y competía en 10 ultras al año. Eso lo he pagado. Ahora gestiono las carreras de otra manera".

Capell se muestra comprensivo con las críticas que ha recibido: "Si no fuera Pau Capell y viera que alguien como yo, que ganó el UTMB, ahora no gana, también me lo preguntaría". Pero a la vez lanza una reflexión contundente: "A mí nunca me ha criticado Luis Alberto Hernando ni Pablo Villa, porque saben lo que cuesta esto".

La conversación también derivó en temas más personales, como su distanciamiento y reconciliación con Jordi Gamito. "Corrimos juntos, hablamos durante 40 minutos. Ojalá lo hubiera grabado. Daba para podcast".

Su calendario de aquí a final de temporada incluirá la TDS del Mont Blanc y la Ultra Pirineu, "si recupero bien". Pero más allá de fechas, lo importante es que Pau vuelve a encontrarse. "Dije: hoy me voy a querer. Hoy se acabó. Y pum, hice segundo. Aquí está el secreto de todo: es quererte".