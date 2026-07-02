Pau Capell, Julen Calvo y Mia Yao: la CDH del Val d'Aran by UTMB 2026 tiene nombres propios

La CDH, Camins d'Hèr, es la carrera más internacional de todo el Val d'Aran by UTMB 2026. El dato no es anecdótico: el 50% de sus participantes llegan de fuera de España, una proporción que no alcanza ninguna otra distancia del evento y que convierte los 110 kilómetros y 6.400 metros de desnivel positivo que salen este viernes 3 de julio a las 6:00 horas desde Les en el escaparate más global de la semana.

Con un ratio de 58 metros de desnivel por kilómetro, equivalentes a 174 kilómetros de esfuerzo real, es la segunda carrera más dura del evento por detrás únicamente de la VDA.

El recorrido de la CDH en Val d'Aran / UTMB

En categoría masculina, el duelo principal enfrenta al rumano Raúl Octaviu (UTMB Index 916), campeón de la CDH en 2023, con el español Julen Calvo (901, Joma), uno de los nombres más en forma del trail nacional esta temporada. Butaci llega con la ventaja de conocer el recorrido y haberlo ganado, pero Calvo tiene el respaldo del ambiente local y una temporada que avala su candidatura.

Detrás de ellos, el francés Gautier Bonnecarrère (880, La Sportiva), los españoles Marcos Ramos (886, Asics Trail Team) y Abel Carretero (879, DTSO), y el también español Ricardo Cherta (864, Brooks Trail Runners) configuran un segundo grupo capaz de complicar cualquier plan de carrera.

Y hay un nombre que ningún aficionado al trail español pasará por alto: Pau Capell (dorsal 1023, The North Face, Index 830) toma la salida en la CDH. No llega en el papel como favorito al podio, pero su sola presencia en carrera es noticia. El corredor catalán, una de las grandes referencias del ultratrail mundial, se incorpora a una distancia de 110 kilómetros que será su particular desafío particular en esta edición, con la certeza de que el público aranés le reservará el recibimiento más caluroso de la jornada.

Mia Yao, el gran nombre femenino

En categoría femenina, la china Mia Yao (Index 822, ACG) es la protagonista absoluta. Vigente campeona de la OCC, número 10 del mundo y ganadora de la PDA en la edición de 2025, da el salto esta temporada a los 110 kilómetros en busca de un doblete de categoría: ganar en distancias distintas en años consecutivos en el mismo evento.

Su principal rival es la noruega Mari Klakegg (761, Hoka Norway), que llega como campeona vigente de la CDH en 2025 y conoce el recorrido mejor que nadie. La neerlandesa Ragna Debats (752, Mount to Coast), con una trayectoria amplísima en el ultratrail internacional, completa el podio esperado aunque en este deporte las sorpresas son parte del guion.

Con referencias propias en casa, la española Mireia Pons (724) y Claudia Tremps (752, DN Team) tienen opciones reales de colar el nombre español en la parte alta de la clasificación.

La previsión de llegada del primer corredor se sitúa en torno a las 18:00 horas, doce horas después de la salida. La primera corredora, según los tiempos estimados, llegaría sobre las 18:45h. El tiempo para esta jornada es el mejor de toda la semana: máximas de 20°C en Vielha y un 5% de probabilidad de lluvia, condiciones casi inmejorables para afrontar 110 kilómetros de montaña pirenaica.

La ceremonia de premios de la CDH, junto a la de la VDA y la EXP, tendrá lugar el domingo 5 de julio a las 12:30h en el escenario principal del Ultra-Trail Village.