Pau Capell estrena su temporada con un 12º puesto en Transgrancanaria: "Fue la decisión más correcta para no arriesgar la temporada"
El corredor catalán, condicionado por una lesión sufrida hace poco más de un mes, optó por la Advanced en lugar de la Classic y cerró su regreso a Gran Canaria con un 12º puesto
Pau Capell cerró su participación en la modalidad Advanced de la Transgrancanariacon un 12º puesto y un tiempo de 8:29:15 después de una carrera que, más allá del resultado, confirmó que el regreso va en la dirección correcta.
El catálan, del equipo The North Face, explicó en sus redes su plan. Su idea inicial era competir en la Classic de 126 kilómetros, la distancia más asociada a su perfil, pero una lesión sufrida hace poco más de un mes le obligó a frenar. Por eso, en lugar de forzar para estar en la prueba reina (la Classic), apostó por un recorrido más corto, aunque igualmente muy exigente. "Recuperé a marchas forzadas para estar, y llegamos", resumió Capell.
La elección, vista la evolución de la carrera y sobre todo las sensaciones posteriores, fue acertada. "La carrera salió bien", escribió el catalán, satisfecho con un esfuerzo que completó sin dolores ni molestias y con energía hasta meta. En una jornada marcada por el ritmo alto que impusieron corredores más explosivos, Pau optó por no entrar en una guerra que no le convenía. Aguantó de inicio, leyó el escenario y después buscó su terreno. "Allí aguantamos un rato hasta buscar mi ritmo y hacer mi carrera", explicó.
Capell pasó por Fontanales, en el km 12,1, en octava posición con 1:13:31. En Artenara era undécimo y en Tejeda se mantenía en la pelea, décimo, todavía cerca del top 10. El tramo más duro llegó entre Roque Nublo y Degollada del Dinero, donde cedió algunas posiciones y pasó a ocupar la 13ª plaza. Sin embargo, lejos de venirse abajo, volvió a apretar en el tramo final. En Ayagaures seguía 13º, pero en la llegada a Parque Sur recuperó un puesto para cerrar la prueba como 12º clasificado. Un final competitivo y, sobre todo, estable.
Un regreso esperado para Pau Capell
Ese matiz es seguramente el que más valor tiene para él y su entorno a estas alturas del calendario. Capell insistió en que la nutrición salió "a la perfección", que el nivel de exigencia fue el adecuado y que acabó con margen físico. No es un detalle menor en un atleta que venía de una parada obligada y que necesitaba comprobar en competición real cómo respondía el cuerpo.
De hecho, durante la propia carrera llegó a pensar que quizá habría podido estar en la Classic y pelear más arriba, en una distancia más acorde a sus características. Pero también dejó claro que el razonamiento debía ser otro: "Creo que fue la decisión más correcta y lógica para no arriesgar temporada".
La Advanced masculina tuvo por delante una batalla tremenda por la victoria, resuelta con el triunfo épico de Julen Calvó sobre Leonard Mitrica en un sprint final espectacular.
Su marca, Suunto, resumió bien el sentido de su actuación con un mensaje cargado de intención: "No todas las carreras van de números. Van de estar. De volver. De seguir".
La frase encaja con precisión en lo que dejó Pau en Gran Canaria. No hubo podio ni pelea por la cabeza, pero sí una reaparición seria, inteligente y sin excesos. "Muy contento con las sensaciones", sentenció él mismo.
Once años después de su última presencia en la Advanced, Capell volvió a esa distancia con la misma idea de siempre: "Compromiso, pasión y disfrute/sufrimiento". Y además dejó una pregunta que en el mundo del trail español ya suena a aviso para 2026: "¿El año que viene volvemos a la Classic?".
