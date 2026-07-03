Pau Capell, el excampeón de UTMB, se retira en Val d’Aran por ansiedad: "Era inviable seguir así"

Pau Capell no ha podido completar la CDH del Val d'Aran by UTMB 2026 que ganó el francés Gautier Bonnecarrère y en la que Abel Carretero acabó en segunda posición. El catalán de The North Face, uno de los nombres más esperados en los 110 kilómetros de la Camins d'Hèr, ha anunciado su retirada en el kilómetro 62 a través de sus redes sociales con una publicación tan honesta como dolorosa.

"Hoy no ha podido ser en Val d'Aran. Día muy duro mentalmente, y aunque físicamente iba bien, se me ha girado todo con bucle mental. Con ansiedad, pensamientos negativos y nada compensado cuerpo/mente. Después de luchar toda la carrera con mi mente, en el km 62 decidí parar. Era inviable seguir así", escribió Capell en perfil de Instagram.

Pau Capell, durante la Transgrancanaria / SUUNTO

El corredor reconoció el golpe que supone el abandono después de la preparación realizada. "Golpe muy duro por la preparación hecha y las ganas que tenía. Ya pensaremos mañana", añadió, cerrando con un agradecimiento a los ánimos recibidos.

Una retirada que pone de relieve la dimensión mental del ultratrail, donde el cuerpo y la mente deben avanzar al mismo ritmo. Capell, que pasó vigésimo por Beret con un físico aparentemente en buenas condiciones, libró una batalla invisible durante más de 60 kilómetros antes de tomar la decisión más difícil en una carrera de montaña: parar.