Pau Capell, de la UTMB a la TDS: "Quiero volver a disfrutar"

Pau Capell regresa a Chamonix, pero lo hará este 2025 en un terreno diferente. El campeón de la UTMB 2019 ha decidido centrar su participación en la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie), la prueba más técnica del programa del UTMB Mont-Blanc, que este año contará con 145 kilómetros y más de 9.000 metros de desnivel positivo. Una carrera menos mediática que la prueba reina, pero con un atractivo único: pasos alpinos exigentes, zonas de alta montaña y un nivel competitivo de primer orden.

La decisión de Capell refleja una nueva etapa en su trayectoria. Tras varias ediciones en las que la UTMB se le ha resistido, el catalán apuesta por un recorrido que le permitirá reencontrar sensaciones y competir sin la presión de ser el foco absoluto en la salida de Chamonix. "La TDS es un reto distinto, quiero volver a disfrutar compitiendo", ha explicado en sus redes sociales.

Su preparación ha combinado entrenamientos en alta montaña, semanas de concentración en Andorra y estancias en los Alpes para reconocer parte del trazado. La TDS, con salida en Courmayeur y llegada en Chamonix, atraviesa pasos míticos como el Col du Petit Saint Bernard o el Cormet de Roselend, y exige al corredor tanto fortaleza física como cabeza fría en los descensos técnicos.

El palmarés de Capell habla por sí solo. A su triunfo en la UTMB de 2019 se suman victorias en Transgrancanaria, Patagonia Run o Mozart 100. Sin embargo, también ha tenido que lidiar con lesiones y con la exigencia de un calendario que en ocasiones le ha pasado factura. Este 2025 quiere reencontrarse con una versión sólida de sí mismo en un escenario de máxima exigencia, aunque con menos presión mediática que la gran salida del viernes en la UTMB.

El cartel de favoritos de la TDS contará con corredores de primer nivel internacional, especialmente franceses e italianos, además de una sólida representación española. Para Capell, competir en esta distancia supone también un aprendizaje y una forma de diversificar su trayectoria, demostrando que puede rendir al máximo tanto en las 100 millas como en carreras de corte más técnico.

La TDS es, en definitiva, el espacio donde Pau Capell quiere volver a vibrar. Con la experiencia acumulada, la madurez de quien sabe lo que significa ganar en Chamonix y la motivación de un nuevo reto, el catalán buscará firmar un resultado que lo devuelva al escaparate internacional y, sobre todo, le permita volver a disfrutar en la montaña.