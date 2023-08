Pau Capell: “Hacer el ‘Breaking 20’ en UTMB es el proyecto de mi vida”

El corredor de larga distancia tiene entre ceja y ceja bajar de las 20 horas en la prueba reina del Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB)

Pau Capell (Sant Boi, 1991) es un corredor profesional de trail running que ganó UTMB en 2019 y el próximo 1 de septiembre estará de nuevo en la línea de salida en Chamonix (Francia). Capell transmite pasión en todo lo que hace y, con este entusiasmo, afrontará la prueba de trail más reconocida del mundo para cumplir su sueño de finalizar el recorrido en menos de 20 horas.

¿Cómo llevas estas últimas semanas de preparación para UTMB?

Ahora, sobre todo, siguiendo a rajatabla la planificación, con los pasos que tocan y sin querer hacer más por nervios, sino intentando hacer los entrenamientos justos y necesarios. Ahora es el momento de la gestión emocional, de saber que has entrenado durante todo el año y que físicamente estás preparado, aunque después los nervios siempre te generan dudas. Es un momento especial de nervios retenidos y entonces se abre la botella dos días antes de la salida y es cuando los nervios explotan.

¿Sueñas con repetir la victoria del 2019?

Desde el año 2020, sobre todo tras ganar UTMB en 2019, iniciamos el proyecto del ‘Breaking 20’ que es intentar correr en menos de 20 horas el recorrido del Ultra Trail del Mont-Blanc. Este es el proyecto de mi vida. Ya lo he dicho desde hace tres años que estoy focalizado en intentar hacer menos de 20 horas. Si después esto me permite estar delante y ganar la carrera, genial, o que me permite hacer podio, pues muy bien. Si hago un top 10 con ese tiempo, pues también, no pasa nada. Quiero hacer mi proyecto de vida, realizar el ‘breaking 20’. Para mí sería un sueño.

El año pasado el primero (Kilian Jornet) y el segundo (Mathieu Blanchard) en UTMB fueron los únicos que bajaron de las 20 horas.

Sí, haciendo menos de 20 horas te colocas por delante, por no decir que ganas la carrera. El año pasado se consiguió bajar de las 20 horas, pero hay que tener en cuenta que Kilian lo bajó en diez minutos y Blanchard en menos de dos minutos, haciendo los dos una gran carrera. Si haces menos de 20 horas te colocas obviamente en el podio, así me gustaría creerlo, pero es muy difícil. Cuando hice la carrera de mi vida, la carrera perfecta, la hice en 20 horas y 19 minutos, y bajar 19 minutos del mejor Pau que ha habido hasta entonces es muy complicado.

¿Mejor una UTMB con Kilian o sin él?

Pensando en el espectador, cuando en cualquier deporte hay un campeonato, ya sea en tenis, futbol o corriendo, quieres ver a los mejores. El hecho de que esté Kilian beneficia al deporte. Personalmente me da absolutamente igual, porque como yo quiero hacer menos de 20 horas...si él consigue hacerlo en 18 horas muy bien por él y si lo hace en 21, también. Mi mentalidad está puesta en bajar de las 20 horas sea como sea.

Tu entrada en el mundo de correr por la montaña fue un poco por casualidad para recuperarte de una lesión...

Sí, porque a los 20 años jugaba al futbol sala y me lesioné del cruzado y menisco. Me operé y después empecé a correr como un aficionado más, sin expectativas de ser profesional ni nada, simplemente para recuperarme de una lesión. Eso me llevó a enamorarme, no tanto del correr sino de la sensación que vivimos del correr, de ir en bicicleta o de esquiar. Esa sensación de libertad es lo que no había vivido hasta los veinte años. Jugaba al futbol o a tenis y jugaba en una pista, siempre en una zona muy controlada y eso me llevó a vivir algo muy diferente, como salir a explorar y me enganchó hasta que decidí ser profesional.

¿Qué te aporta a nivel emocional correr tantas horas por la montaña?

Creo que de todo. Primero me sirve para ordenarme a mí mismo. Intento bajar todas las ideas que van volando durante el día, las bajo a la tierra, y lo hago mientras estoy corriendo porque me da tiempo de pensar, de analizar, y hasta me da tiempo, aunque suene raro, de querer a la gente que me rodea sin tenerlos a mi lado porque estoy corriendo solo. Correr te despierta muchos sentimientos y eso es lo bonito de este deporte que, como es tan solitario, muchas veces te permite abrirte mucho más al mundo.

En el libro que has escrito (“Lucha por tus sueños y ama lo que quieres”) hablas sobre la importancia de tu familia...

Sí, son básicos porque soy una persona muy familiar. Desde pequeño me han enseñado a ser muy familiar o al menos es lo que me han transmitido. Siempre he ido a las carreras con mi familia, desde que empecé a correr, cuando era 100% amateur y también cuando ya fui profesional. El hecho de compartirlo con ellos te permite vivir experiencias que no las vives en una vida normal. Viajas a diferentes continentes y te los llevas contigo y los padres se van haciendo mayores, pero por poco que puedan están ahí para darme ánimos. Y obviamente mi pareja y mis hermanos lo mismo.

Actualmente eres profesional del trail, ¿te preocupa tu futuro después de tu carrera deportiva?

La verdad es que no. En pocos años, en tres años, mi vida ha cambiado mucho. Soy un corredor profesional y puedo tener un buen nivel de vida en este caso practicando este deporte. Y esto solo ha pasado en tres años. Cuando me preguntan: ¿qué harás de aquí diez años?, y pienso que si en tres años me ha cambiado tanto la vida...imagínate. Ahora seré padre y en un año me cambiará mucho más. Nunca sabes que pasará y no me preocupa. También soy entrenador y tienes muchas puertas abiertas o se te abren muchas puertas que no las puedes abrir actualmente, porque no te permite más la vida, pero en un futuro seguro que se abren porque la vida da muchas vueltas y con pasión se llega a todos lados o al menos se intenta.

¿En qué momento crees que está el trail running?

Creo que está en un momento importante, porque estamos llegando a un punto que el hecho de ser profesional precisamente se está profesionalizando de verdad. Están apareciendo nuevos patrocinadores, nuevos campeonatos serios y es un punto clave. Podemos ir por caminos muy buenos o por caminos en que pudiendo hacer tres pasos grandes estás haciendo sólo uno. Tenerlo todo un poco en orden y, sobre todo con los pies en el suelo, permitirá que este deporte sea importante, pero aquí obviamente entran muchos intereses, desde las federaciones haciéndolo bien, y los atletas intentando hacer un deporte lo más limpio posible para que sea lo más real posible.

¿Y tienes algún proyecto en mente en el futuro?

Sí, iniciamos un proyecto hace dos años en Mallorca que es hacer toda la Serra de Tramuntana, que es el GR 221. Sería hacerlo todo entero y cruzar toda la isla de Mallorca, hasta el Far de Formentor. Aprovechando que la familia de mi pareja es de ahí es un proyecto que tenemos muy presente y seguramente lo lanzaremos el año que viene para hacerlo a finales de año.