Pau Capell, Antonio Martínez y María La Chica se llevan las victorias del día en un 3 Días Trail Ibiza histórico

3 Días Trail Ibiza vivió este sábado una de sus jornadas más potentes con la disputa de la segunda etapa, en la que cuatro distancias —ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros— repartieron espectáculo, emoción y nombres propios. Entre ellos, tres brillaron con luz propia: Pau Capell, Antonio Martínez y María La Chica, protagonistas absolutos en sus respectivas modalidades y responsables de elevar aún más el nivel de una edición que ya es histórica por participación, con más de 1.200 inscritos de 42 nacionalidades.

En la maratón, de 41 kilómetros y 1.936 metros de desnivel positivo, Pau Capell cumplió con su condición de favorito y se llevó la victoria junto a Pau Benejam, entrando ambos juntos en la meta de Sant Josep. Pero el gran nombre del día fue María La Chica, la joven corredora del Cri Cri Trail de solo 24 años, que no solo ganó la categoría femenina sino que además firmó un espectacular tercer puesto absoluto, quedándose a tan solo 1 minuto y 21 segundos de Capell. La Chica, que ya había conquistado los 10 kilómetros nocturnos del viernes, confirmó que es una de las grandes irrupciones del trail español.

En la media maratón, de 23 kilómetros y 1.163 metros de desnivel, el valenciano Antonio Martínez, del Asics Fuji Trail, fue el claro dominador. Impuso un ritmo imposible para sus rivales y cruzó la meta con más de cuatro minutos de ventaja sobre Iván Moreno.

Antonio Martínez se luce en Ibiza / Matias Novo

Entre las mujeres, el triunfo fue para Laura Figueiredo, que mantuvo un sólido rendimiento desde los primeros compases de carrera.

Gemma Arenas y Pablo Ibáñez, reyes de la ultra en Ibiza

Mientras tanto, la ultra de 73 kilómetros coronó a Gemma Arenas y Pablo Ibáñez, protagonistas de un recorrido exigente con 2.100 metros de desnivel positivo. Arenas, intratable desde el primer kilómetro, logró una victoria contundente colándose incluso en el top-10 absoluto. En hombres, Ibáñez se impuso con autoridad tras aprovechar el abandono por lesión de Julen Calvó y abrir diferencias en los últimos kilómetros.

La jornada se completó con la starter de 10 kilómetros, donde Cristina García y el francés Gaël Le Bellec se llevaron los triunfos en un recorrido explosivo con salida en Cala d’Hort.

El evento afronta este domingo su tercera y última etapa, un recorrido único de 10 kilómetros en la localidad de Santa Eulalia, donde se decidirán las clasificaciones combinadas