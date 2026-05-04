Patricio Ochoa, experto en longevidad: "Cuanto más entrenas, más fuerte te vuelves frente al estrés diario"

Cuando hablamos sobre la longevidad, el discurso suele estar dominado por suplementos, dietas de moda o promesas rápidas, pero el médico y divulgador Patricio Ochoa ha conseguido que la conversación esté centrada en lo esencial: los hábitos.

Durante su última intervención en el podcast A lo grande, dejó una idea clara que ha calado entre miles de oyentes: el músculo no es solo estética, sino una herramienta clave para la salud física y emocional.

Ochoa explica que, a partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder masa muscular de forma progresiva si no hacemos nada para remediarlo. Sin embargo, insiste en que este proceso no es inevitable: "no se trata de luchar contra el paso del tiempo, sino de sostener hábitos que mantengan nuestra fuerza".

En este sentido, advierte que la sarcopenia no empieza únicamente en el cuerpo, sino en nuestro estilo de vida: menos actividad, peor alimentación y más fatiga acumulada.

La sarcopenia, pérdida muscular relacionada con la edad, contribuye a la reducción de la fuerza / Centro de Investigación Ageingnomics

El especialista señala que el músculo cumple funciones mucho más amplias de lo que se cree. No solo aporta fuerza, sino que influye en el estado de ánimo, regula hormonas y ayuda a mantener activo el metabolismo. Por eso, cuando se abandona el ejercicio, también acaban resentidas energía, motivación y claridad mental.

Su propuesta es muy clara y bastante más accesible de lo que imaginas: combinar entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular moderado y sesiones breves de alta intensidad. Todo ello acompañado de descanso de la calidad: "hemos normalizado vivir agotados y eso reduce nuestra tolerancia al estrés".

Además, desmonta algunos de los mitos más extendidos, como la supuesta 'ruptura' del metabolismo a partir de los 40 años. Según Ochoa, el verdadero problema no son las hormonas, sino el deterioro de los hábitos: peor sueño, alimentación desordenada y un ritmo de vida acelerado.

En cuanto a la alimentación, apuesta por un enfoque equilibrado con proteínas, grasas saludables y la dieta mediterránea. Y sobre los suplementos lo tiene claro: solo recomienda aquellos con respaldo científico, como la creatina o la vitamina D.