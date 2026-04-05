Patricio Ochoa, experto en longevidad: "Hacer ejercicio actúa como una herramienta preventiva"

El interés por la longevidad y el bienestar ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por una transformación demográfica, avances científicos y un cambio de mentalidad enfocado en vivir más años con calidad, no solo en prolongar la vida.

El especialista en envejecimiento activo Patricio Ochoa destaca el papel fundamental del ejercicio físico no solo para el cuerpo, sino también para la mente.

Según explica, la actividad física regular no se limita a mejorar la condición física, sino que también fortalece la capacidad de afrontar situaciones difíciles. A su juicio, cuanto mayor es el nivel de ejercicio en la vida diaria, mayor es también la resiliencia emocional frente a los desafíos cotidianos.

El Dr. Patricio Ochoa, médico especialista en longevidad y medicina funcional, sostiene que el ejercicio físico es la herramienta fundamental para un envejecimiento activo, actuando no solo sobre la musculatura, sino también como un modulador clave para la salud mental y la resiliencia.

Además, el experto insiste en que no es necesario realizar entrenamientos extremos para obtener beneficios. Actividades sencillas como caminar, nadar o montar en bicicleta pueden marcar una gran diferencia si se mantienen en el tiempo y se integran como parte de la rutina.

Otro de los aspectos que resalta es la conexión entre ejercicio y salud mental. El hábito de mantenerse activo ayuda a mejorar la concentración, la memoria y la calidad del sueño, factores clave para un envejecimiento saludable.

Vital importancia

También apunta que el ejercicio actúa como una herramienta preventiva. Mantenerse en movimiento reduce el riesgo de enfermedades crónicas y contribuye a conservar la autonomía durante más años, algo esencial en sociedades cada vez más envejecidas.

Para Ochoa, la clave está en la constancia más que en la intensidad. Crear un hábito sostenible en el tiempo permite que los beneficios se acumulen y se reflejen tanto en la salud física como en el bienestar emocional.