SALUD
Patricio Ochoa, experto en longevidad: "La clave no está en luchar contra el tiempo, sino en..."
Coincide con muchos expertos sobre cuáles son las pautas para aumentar la esperanza de vida
Muchos estudios que se han hecho sobre el ser humano dentro del campo del envejecimiento coinciden en un mismo punto: a partir de los 30 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de forma natural.
Esto es algo que consta como parte esencial de la vida, pero el experto en longevidad Patricio Ochoa hace hincapié en que es algo que se puede evitar siguiendo un par de pautas a tener en cuenta.
"La clave no está en luchar contra el tiempo, sino en mantener unos hábitos que sostengan nuestra fuerza", resaltaba el especialista como primer argumento sobre cómo mejorar nuestra longevidad a largo plazo.
En este caso, Patricio Ochoa asegura que es esencial mantener unos hábitos saludables al respecto. De hecho, el experto insiste en intentar construirlos ahora de cara a retomarlos en el futuro cuando sea necesario.
"El músculo tiene memoria. Si lo trabajaste de joven, te ayudará a recuperarte antes. Por eso es importante no abandonarlo por completo", comentaba el especialista en su última aparición en el podcast 'A lo grande'.
Muchos expertos en salud coinciden en este último punto: cuanto más atención prestemos al cuerpo a la hora de trabajar la fuerza, menos fatigados y cansados nos sentiremos conforme cumplamos años.
Además de esto, Patricio Ochoa señala otras pautas clave a tener en cuenta a la hora de mejorar la longevidad, empezando por la idea de que es crucial dormir bien por las noches para que el cuerpo pueda regenerarse de forma óptima.
Por último, hace especial hincapié en mantener una buena gestión del estrés, algo que se logra siguiendo tres máximas indispensables: movernos de forma frecuente, comer mejor y descansar cuando sea conveniente.
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