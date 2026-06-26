Patricia Vera, experta en cambios físicos: "Después de los 45 años, entrenar hombros mejora la calidad de vida"

Patricia Vera ha comentado que después de los 45 años los hombros pasan a ser mucho más importantes de lo que la mayoría cree. Su mensaje es claro: entrenarlos bien no solo ayuda a tener un brazo más definido, sino que mejora la postura, protege la articulación y facilita tareas cotidianas que dependen de levantar, empujar o estabilizar peso.

Por qué los hombros importan tanto

Vera explica que, a partir de esta edad, el cuerpo empieza a perder masa y fuerza con más facilidad, así que mantener activos los músculos del hombro se vuelve una prioridad. No se trata de ganar volumen a toda costa, sino de evitar perder capacidad funcional.

Según ella, mucha gente se enfrenta con miedo a las pesas, pero cuando entrena bien descubre que el resultado es muy positivo y más saludable. El hombro no es un solo músculo, sino un conjunto con tres porciones del deltoides: anterior, media y posterior.

Cada una cumple una función distinta, desde empujar y dar forma lateral hasta aportar estabilidad. Si se descuida la parte posterior, se pierde soporte escapular y aumenta el riesgo de desequilibrios posturales. Por eso entrenar los músculos de los hombros resulta tan fundamental.

Patricia Vera / Instagram

Los ejercicios que recomienda

Para entrenarlos, Vera propone elevaciones laterales con poco peso o banda elástica para el deltoides medio, pájaros y aperturas posteriores para la zona trasera, y face pull con banda para mejorar la salud postural. También insiste en trabajar los rotadores externos, porque ayudan a estabilizar el hombro y a prevenir lesiones del manguito rotador.

La pauta que da la entrenadora es sencilla: entrenar hombros dos o tres veces por semana, con dos o tres ejercicios específicos y series de 12 a 20 repeticiones. Lo importante no es solo hacerlos, sino controlar el movimiento y evitar impulsos o compensaciones con el tronco.

También recomienda no subir los hombros hacia las orejas, porque eso carga demasiado el trapecio y puede generar tensión cervical. Si aparece dolor punzante, pinchazo en la parte anterior o lateral del hombro, pérdida brusca de fuerza o dolor nocturno, no conviene seguir forzando.

En esos casos, Patricia Vera aconseja ajustar el ejercicio, bajar la carga y, si el problema persiste, consultar con un fisioterapeuta. Muchas veces la causa real no está en el entrenamiento en sí, sino en una falta de estabilidad escapular o debilidad en la parte posterior.