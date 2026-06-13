Patricia Vera, experta en cambios físicos: "Perder músculo con la edad no es inevitable; mantenerlo marca la diferencia"

Muchas mujeres evitan entrenar hombros por miedo a ganar un volumen excesivo, pero la realidad es muy distinta. Patricia Vera, experta en cambios físicos de Málagaentrena, explica que un trabajo adecuado de esta zona ayuda a conseguir unos brazos más firmes, mejorar la postura y aportar una apariencia más estilizada sin necesidad de desarrollar una musculatura excesiva.

Además, unos hombros fuertes también contribuyen a proteger las articulaciones y facilitan muchos movimientos del día a día. El hombro está formado por tres partes principales del deltoides, cada una con una función específica.

Hay que intentar mantener el músculo y no perderlo

La zona anterior interviene sobre todo en los movimientos de empuje, mientras que la parte lateral es la responsable de aportar amplitud y definición visual al hombro. Por su parte, el deltoides posterior suele recibir menos atención en los entrenamientos, pese a ser clave para mantener una buena postura y reducir el riesgo de molestias o lesiones.

Por eso, según Vera, trabajar estas tres áreas de manera equilibrada resulta especialmente importante a partir de los 45 años, ya que permite mejorar tanto la funcionalidad como el aspecto físico de los hombros.

Uno de los temores más habituales es que el entrenamiento con pesas provoque un aumento excesivo del volumen muscular. Sin embargo, Vera recuerda que desarrollar músculo de forma significativa requiere constancia, una alimentación adecuada, progresión en las cargas y tiempo.

Hombre mayor haciendo ejercicio de fuerza / 5

"No ocurre por hacer unas elevaciones laterales un par de veces por semana", aclara. En cuanto a los ejercicios más recomendables, Vera apuesta por movimientos que trabajen el hombro de forma equilibrada y segura.

Las elevaciones laterales con mancuernas ligeras o bandas elásticas ayudan a fortalecer el deltoides medio, mientras que los pájaros o aperturas posteriores contribuyen a mejorar la postura.

También destaca el face pull con banda elástica por su capacidad para reforzar la zona posterior del hombro y, por último, los ejercicios de rotación externa, fundamentales para mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de lesiones.