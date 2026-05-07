Patricia Vera (30 años): "Estaba delgada y pensaba que no me hacía falta hacer deporte ni comer bien, pero cuando daba tres pasos, me mareaba"

Patricia Vera tenía apenas 20 años cuando comprendió que algo no iba bien en su vida. Aunque siempre había sido muy delgada y encajaba con los estándares físicos del mundo del modelaje, su cuerpo y su mente empezaron a pasarle factura rápidamente.

La joven, que hoy tiene 30 años y trabaja como entrenadora personal, asegura que sufría agotamiento constante, dolores de espalda y fuertes migrañas provocadas por la autoexigencia y la falta de hábitos saludables. Ahora cuenta su experiencia públicamente para ser de ayuda a otras mujeres como ella.

"Como estaba delgada, pensaba que no me hacía falta cuidarme ni hacer deporte", recuerda Patricia sobre aquella etapa marcada por la inseguridad y la timidez extrema.

Su acceso a certámenes de belleza y el contacto con el mundo de la boda intensificaron todavía más la presión estética que sufría. Incluso llegó a escuchar comentarios sobre perder todavía más peso, pese a encontrarse ya físicamente débil.

Frutas y verduras / Freepik.

El punto de inflexión se produjo cuando comenzó a interesarse por el ejercicio y la alimentación saludable gracias a su pareja, también entrenador personal. Patricia comenzó a entender entonces la importancia de la nutrición y del entrenamiento si quería ganar energía y bienestar:

"Daba tres pasos y ya estaba cansada", explica ahora sobre un periodo de su vida en el que apenas consumía verduras, fruta o proteínas.

Poco a poco, el deporte transformó no solo su físico, también su autoestima y su manera de enfrentarse a la vida. Las migrañas desaparecieron casi por completo, mejoró su postura corporal y ganó confianza para superar muchos de esos miedos que arrastraba desde que era pequeña, sobre todo su dificultad de hablar en público.

Patricia es una mujer completamente diferente y quiere ayudar a otras mujeres que están en la misma situación por la que ha pasado ella: "uno de los errores más comunes es querer hacerlo todo de golpe". Poco a poco, pasito a pasito, cambiando hábitos de nuestra vida para hacerla mucho más saludable. Ese es su consejo.