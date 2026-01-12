Patricia Valentina, entrenadora personal: "Perdí 15 kilos en tres meses haciendo esto cada día"

Año nuevo, vida nueva. Para muchas personas, este 2026 estará marcado por el objetivo de lograr una transformación física y llegar al verano en plena forma, cumpliendo con la popular 'Operación Bikini'. Muchos comienzan el mes de enero con motivación y entusiasmo, aunque con el paso de los meses algunos abandonan el camino.

Gracias a las redes sociales, es posible observar consejos y experiencias compartidas por expertos en pérdida de peso. Es el caso de Patricia Valentina, entrenadora personal, quien en un vídeo explica cómo consiguió perder un total de 15 kilos en tan solo tres meses.

La entrenadora empieza diciendo que hay que tener en cuenta, especialmente, tres consejos. El primero de ellos es la alimentación, pues considera que "es el 80% de tu resultado final". "La comida sí que importa. No sirve de nada si te pasas tres horas en el gimnasio, luego sales y te comes un McDonald's. No sirve de nada", comenta.

Tiene claro que "es fundamental cambiar la comida ultraprocesada por comida natural". Además, expone que "no es tan complicado de llevar a cabo". Sin embargo, hay que poner en valor otros aspectos.

Uno de ellos es hacer ejercicio. De lo contrario, esa persona podría convertirse en 'skinny fat', que significa estar delgado pero con grasa corporal. Lo que se recomienda es hacer ejercicio de pesas, ya que te ayudará a que la piel no se vea colgando.

Una persona realizando ejercicios con pesas / Freepik

"Quemas más calorías haciendo pesas que haciendo cardio", expone.

La entrenadora personal revela que "lo último que debes hacer es buscar la motivación para lograr el objetivo... tienes que vivir con disciplina". Así es como conseguirás bajar de peso.

El último consejo que otorga a sus seguidores de TikTok es que "no seas tan perfeccionista. Recuerda que más vale hacer un poquito todos los días que no hacer nada por querer hacerlo perfecto".