Patri Fit Model, experta en fitness, sobre el mejor ejercicio para desarrollar glúteos definidos: “Aunque parezca simple, es fácil cometer errores”

Una de las zonas que menos se suele trabajar a la hora de hacer deporte tiene que ver con los glúteos, y lo cierto es que existe un ejercicio que es ideal a la hora de desarrollarlos y definirlos de manera efectiva

Este último se conoce como el famoso Hp Trust (también llamado puente de cadera), consistente en que la persona debe colocar la parte superior del tronco sobre un banco elevado y aprovechar la fuerza de sus glúteos para levantar peso deshaciendo el ángulo inicial

Sin embargo, también estamos hablando de un ejercicio que consta de cierto riesgo de lesión, dado que se compone de movimientos que han de realizarse de manera correcta y desde la postura adecuada.

Teniendo que ver con esto último, la experta en fitness Patri Fit Model desvela cuáles son los errores principales a evitar con el Hip Trust en caso de que no queramos acabar el ejercicio con dolores en la zona lumbar

Para empezar, la experta resalta la importancia de mantener una buena posición en todo momento, sobre todo en cuanto a los pies: no deben estar ni muy alejados ni muy cerca del resto del cuerpo, sino a una distancia media. Algo que también ocurre con la altura del banco en la que debemos apoyarnos.

Esto quiere decir que, si lo colocamos demasiado alto o bajo, es probable que nuestra zona lumbar se resienta a la hora de hacer el ejercicio, por lo que es ideal ajustarlo lo máximo posible a la postura natural de nuestro cuerpo.

No obstante, no todos los errores tienen que ver con cómo nos colocamos para hacer el ejercicio, sino cómo gestionamos el peso a levantar durante el mismo. En este sentido, la experta advierte sobre la importancia de hacer una bajada controlada tras el impulso inicial.

Por último y no menos importante, Patri Fit Model recuerda la importancia de concentrarnos en activar los glúteos al hacer este ejercicio. Sobre todo, de cara a no hacer uso de otros músculos de manera no intencionada, dado que esto restaría eficacia a los movimientos y, por tanto, al entrenamiento en sí.