Ni paseos ni estiramientos: el ejercicio de bajo impacto que ayuda si tienes problemas en las piernas después de los 70

Hay muchos ejercicios que se pueden llevar a cabo a partir de los 70 con el objetivo de mejorar la longevidad y prevenir futuras lesiones, pero algunos son más efectivos que otros según la opinión de los expertos.

En este sentido, los especialistas destacan una actividad concreta que va más allá de dar paseos y hacer estiramientos para aquellas personas que quieren mejorar la salud de sus piernas (aunque también sean útiles).

En este caso, estamos hablando del Tai Chi, un ejercicio que combina diferentes movimientos de carácter lento y que se especializa en la generación de tensión muscular de bajo impacto.

Esto último implica que no es una actividad en la que haya que hacer fuertes esfuerzos con las articulaciones, reduciendo el riesgo de sufrir dolencias en dichas partes del cuerpo y prevenir posibles complicaciones.

Y es que el Tai Chi es un ejercicio que no solo nos ayuda a mejorar la fuerza en las piernas, sino que también refuerza la coordinación de los músculos que las conforman, evitando así posibles caídas problemáticas.

Lo bueno es que el Tai Chi se está popularizando cada vez más como actividad destinada para mayores de 70 años, por lo que hay muchos centros que ofrecen esta modalidad en forma de clases programadas.

Y es que todos los expertos coinciden en lo mismo: practicar un ejercicio como el Tai Chi y mantener una buena alimentación se corresponde con algo clave para mejorar nuestra esperanza de vida.

De hecho, estos dos últimos componentes forman parte del concepto de estar en buena forma física y mental, contando con un tercero que consiste en cuidar la higiene del sueño para poder descansar bien.