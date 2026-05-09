El paseo del granjero: así está tu forma física según tu grupo de edad

El paseo del granjero es un ejercicio de entrenamiento de resistencia, popular en gimnasios, entrenamientos de fuerza y gimnasios funcionales. En los últimos años, su práctica ha ganado popularidad por las competiciones Hyrox.

Esta prueba de resistencia consiste en levantar y cargar un objeto pesado en cada mano durante una distancia o un tiempo determinado. No requiere maquinaria especial y se puede realizar con mancuernas o pesas rusas.

De hecho, es un ejercicio similar al que hacemos cuando tenemos que llevar las bolsas de la compra. Por este motivo, se trata de un movimiento que realizamos de manera cotidiana en el día a día.

Durante el paseo del granjero ejercitas varios grupos musculares, mejorando la resistencia, la fuerza y la salud cardiovascular. A diferencia de las máquinas de gimnasio, este ejercicio funcional beneficia la capacidad del cuerpo para moverse y mantener el equilibrio.

El HYROX, uno de los deportes de moda en España / DIR

La concentración de este entrenamiento también mejora la conexión neuromuscular, trabajando la coordinación. Además, escoger los diferentes pesos te ayuda a conocer tu estado de forma física, según tu grupo de edad.

Recientemente, la revista Men's Health compartió las pautas de Longevity Plus sobre los diferentes niveles de experiencia. Estas marcas se basan en utilizar cargas separadas, no en una barra hexagonal. En cuanto la carga, se utiliza el peso corporal dividido entre ambas manos.

Entre 20 y 29 años

Principiante: De 0 a 30 segundos.

Bajo promedio: De 30 a 60 segundos.

Intermedio: De 60 a 120 segundos.

Avanzado: De 120 a 165 segundos.

Élite: Más de 165 segundos.

Entre 30 y 39 años

Principiante: De 0 a 25 segundos.

De 0 a 25 segundos. Bajo promedio: De 25 a 45 segundos.

De 25 a 45 segundos. Intermedio: De 45 a 105 segundos.

De 45 a 105 segundos. Avanzado: De 105 a 150 segundos.

De 105 a 150 segundos. Élite: Más de 150 segundos.

Entre 40 y 49 años

Principiante: De 0 a 20 segundos.

De 0 a 20 segundos. Bajo promedio: De 20 a 30 segundos.

De 20 a 30 segundos. Intermedio: De 30 a 90 segundos.

De 30 a 90 segundos. Avanzado: De 90 a 120 segundos.

De 90 a 120 segundos. Élite: Más de 120 segundos.

Entre 50 y 59 años

Principiante: De 0 a 10 segundos.

De 0 a 10 segundos. Bajo promedio: De 0 a 20 segundos.

De 0 a 20 segundos. Intermedio: De 20 a 75 segundos.

De 20 a 75 segundos. Avanzado: De 75 a 105 segundos.

De 75 a 105 segundos. Élite: Más de 105 segundos.

Mayores de 60 años