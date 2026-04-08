Ni pasear ni nadar: si tienes más de 60 años este es el mejor ejercicio que puedes hacer en la playa

Disfrutar de la playa es un plan perfecto para recargar las pilas con más de 60 años, pero más allá de tumbarse al sol o de nadar, hay un ejercicio sencillo que los expertos recomiendan con fuerza. Se trata de caminar dentro del mar hasta la cintura, recomendado por fisioterapeutas y expertos en geriatría.

Lo mejor dentro del agua

Este movimiento, conocido como "longe côte" en Francia, implica avanzar contra las olas con agua entre el ombligo y las axilas, obligando a los músculos a trabajar entre tres y cuatro veces más que si hacemos cualquier tipo de ejercicio fuera del agua.

La flotabilidad descarga el 90% del peso corporal, protegiendo rodillas y caderas, pero es capaz de fortalecer las piernas, los glúteos, el abdomen y la espalda baja. Estudios en Journal of Aging Physical Activity lo confirman: mejora el VO2 máximo, el equilibrio y reduce las caídas en un 25% en las personas más mayores.

Empieza lento, con unos 10 o 15 minutos diarios, y si hace falta utiliza calzado acuático para mejorar la estabilidad. Avanza recto o de forma lateral, con los brazos en cruz de forma opcional. En 2 semanas notarás claramente la mejora y podrás ir haciendo un esfuerzo mayor.

Ejercitándose en la playa / Libre

Aunque caminar también es un ejercicio fantástico y muy recomendable; hacerlo dentro del agua aumenta el esfuerzo y fortalece los músculos. Además, multiplica la quema calórica y en muchas ocasiones es capaz de relajar la mente gracias al ambiente.

Es ideal para la artritis: tiene cero impacto y funciona casi como un masaje natural. Pero ojo, porque si vas a la forma de forma asidua puedes cambiar este ejercicio o combinarlo con otros, que también están altamente recomendados por los expertos.

Sobre la arena de la playa puedes hacer unas sentadillas o incluso cuando llegues al agua profunda puedes hacer unos giros de torso para fortalecer todavía más los músculos. Ir a la playa y aprovechar el mar no es sólo una excusa, es algo que puede ayudarte a mejorar todavía más tu estado físico.

Los expertos coinciden: estos ejercicios fortalecen sin ningún riesgo y previenen la osteoporosis. Es perfecto siempre y cuando el estado del mar lo permita: si tienes más de 60 años, notarás como tu cuerpo rejuvenece de forma natural.