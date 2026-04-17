OUTDOOR
A partir de los 60: el movimiento diario que mejora fuerza, equilibrio y reduce el riesgo cardiovascular
Muchos expertos recomiendan este ejercicio si has cumplido los 60
Cumplir años es un placer, especialmente cuando te sientes bien contigo mismo. Sin embargo, no siempre puede llegar a serlo, especialmente cuando notas que mantener la fuerza y la masa muscular es complicado. Y por ello debe ser una prioridad para conservar la autonomía y la calidad de vida.
A partir de los 60 años, la pérdida de músculo es progresiva, pero se puede evitar con hábitos adecuados sin recurrir a pesas ni a máquinas de gimnasio: existe un ejercicio muy simple que puede marcar la diferencia.
Las flexiones se posicionan como una de las opciones más completas y accesibles para trabajar el cuerpo sin necesidad de equipamiento. Un movimiento funcional que activa varios grupos musculares al mismo tiempo: pecho, brazos, hombros, espalda y abdomen.
Además, fortalece el core, una zona clave para el equilibrio y la estabilidad, dos funcionalidades que las personas mayores tienen que cuidar para no sufrir caídas.
Sin embargo, sus beneficios no se limitan a la fuerza. También tienen impacto en la salud cardiovascular. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en JAMA Network Open, analizó durante diez años a más de mil participantes y concluyó que quienes podían realizar más flexiones tenían un riesgo significativamente menor de sufrir enfermedades del corazón.
El efecto de este ejercicio sobre el músculo es claro. Al implicar varios grupos musculares a la vez, se generan pequeñas microlesiones en las fibras que, al recuperarse, aumentan su tamaño y fuerza. Este proceso, conocido como adaptación muscular, es fundamental para combatir la pérdida de masa asociada a la edad.
Además, las flexiones también contribuyen a mejorar la densidad ósea, algo especialmente relevante en personas mayores, y ayudan a mantener un peso saludable gracias al gasto energético que generan.
Para quienes nunca han practicado este ejercicio, la clave está en empezar poco a poco. Existen versiones adaptadas como las flexiones contra la pared, apoyadas en una mesa o con las rodillas en el suelo. Lo importante es mantener una buena técnica: espalda recta, abdomen firme y movimiento controlado.
- Stanisic: 'Rüdiger me insultó. Tal vez sea lo suficientemente hombre para admitirlo
- Ni Bellingham ni Camavinga: Manolo Lama estalla y señala a un jugador del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern
- Desailly avisa al Barça: 'Bastoni no es ni la mitad de jugador que Maldini
- Yan Diomande, el sueño casi imposible del Barça: 'Nunca había visto nada parecido; me recuerda a Lamine
- Leo Messi anuncia la compra del Cornellà
- Luis Enrique ya avisó con Mbappé
- La revolución insuficiente que condena a Arbeloa: 'Siento pena por él
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League