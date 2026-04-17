A partir de los 50: el ejercicio que protege tus rodillas, mejora el equilibrio y evita caídas

Cumplir 50 años no implica renunciar a la forma física, pero sí exige adaptar la forma de entrenar. En este etapa, el cuerpo experimenta cambios naturales como la pérdida de masa muscular (más conocido como sarcopenia), la disminución de la densidad ósea y una menor estabilidad articular.

Frente a este escenario, el entrenamiento de fuerza deja de ser opcional y se transforma en una herramienta esencial para mantener la calidad de vida a cualquier edad.

En este contexto, la entrenadora Ana Arrechea lo tiene muy claro: hay un ejercicio que destaca por encima del resto. "Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos de fuerza y no necesitas nada más que tu propio cuerpo", explica con contundencia.

Según la experta, este movimiento trabaja de forma conjunta glúteos, piernas y abdomen, ayudando a mantener un buen nivel de fuerza, algo clave a partir de los 50 años.

Más allá del aspecto físico, las sentadillas tienen un impacto directo en la funcionalidad diaria. Este ejercicio imita gestos cotidianos como sentarse, levantarse o subir escaleras, lo que mejora la movilidad y reduce el riesgo de caídas.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

Además, fortalece el tren inferior, lo que protege las articulaciones especialmente sensibles como la cadera y las rodillas, muy importantes en personas mayores.

Otro de sus beneficios es su efecto sobre el metabolismo. Al implicar grandes grupos musculares, favorecen el gasto energético y ayudan a controlar el aumento de grasa corporal, un problema frecuente con el paso de los años.

Eso sí, la técnica es fundamental. Entre los errores más comunes destacan encorvar la espalda, llevar las rodillas hacia dentro o no activar correctamente la cadera. Corregir estos fallos es clave para evitar lesiones y maximizar resultados.

Para quienes empiezan, Arrechea recomienda progresar poco a poco. Se puede comenzar con sentadillas apoyadas en la pared y avanzar gradualmente hacia versiones sin apoyo o con peso. En cuanto a la frecuencia, lo ideal es realizarlas dos o tres veces por semana, dejando días de descanso.