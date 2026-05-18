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RUNNING

Más de 14.000 corredores correrán la Cursa Diagonal de Barcelona

La Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic regresa los días 23 y 24 de mayo con modalidades para todos los niveles y edades

Todo listo para la Cursa Diagional Dir Barcelona

Todo listo para la Cursa Diagional Dir Barcelona / DIR

David Boti

David Boti

Barcelona

Barcelona tiene una cita ineludible este fin de semana. La Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic celebra su 12ª edición los días 23 y 24 de mayo, y lo hace con una cifra que habla por sí sola: más de 14.000 inscritos a pocos días del cierre de inscripciones, superando ya los registros de las diez primeras ediciones. El objetivo está claro: igualar o superar el récord de participación de 2025.

La prueba, impulsada por Clubs DiR con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y la Guàrdia Urbana, ha sabido ganarse su hueco en el calendario deportivo popular de la ciudad. No es una carrera más. Es el evento que cada año transforma la avenida Diagonal en una gran pista de atletismo urbana, con miles de corredores de todos los niveles compartiendo asfalto en uno de los escenarios más icónicos de la ciudad condal.

Las pruebas protagonistas —5 y 10 kilómetros— se disputarán el domingo 24 de mayo. El trazado discurre en gran parte por la Diagonal y se adentra hasta el distrito de Sant Martí, con una novedad importante este año: por primera vez, ambas distancias han sido diseñadas para que sus metas converjan en el mismo punto.

El frente marítimo de Poblenou acogerá la llegada de todos los corredores y la posterior entrega de premios en un ambiente festivo y multitudinario. Una decisión que refuerza el espíritu de comunidad que caracteriza a este tipo de eventos.

El sábado 23, un día antes, la actividad arranca con la Cursa DiR Kids en los Jardines de Piscinas y Deportes, frente a las instalaciones de DiR Diagonal. Una propuesta pensada para que las familias puedan vivir el deporte juntas y para que los más pequeños se estrenen como corredores en un entorno seguro y festivo.

Una carrera para todos

Uno de los datos más llamativos de esta edición es el abanico de participantes: desde bebés de un año hasta corredores de más de 70, con una decena de inscritos que superan esa edad. Esa diversidad no es casual. Refleja la filosofía que Clubs DiR lleva aplicando desde 1979: democratizar la actividad física entre los vecinos de Barcelona.

Ramon Canela, presidente y fundador de la cadena, lo resume con claridad: la prueba forma parte de una misión más amplia que incluye eventos como el DiR Xperience o el Pedaleja, un encuentro ciclista solidario. Sumando las tres citas, cerca de 20.000 personas participarán en 2026 en los eventos populares promovidos por DiR.

El lado solidario de la Cursa

La edición de este año mantiene su compromiso social. Los 2 euros de la inscripción a la Cursa Kids y todas las donaciones voluntarias recogidas durante el proceso de inscripción irán destinados a la Fundación Xana, que ofrece asistencia integral a niños y jóvenes afectados por enfermedades. Por su parte, las aportaciones voluntarias de los participantes en las carreras de 5 y 10 km se canalizarán hacia el programa Amics del Clínic, que financia distintas líneas de investigación médica.

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En la presentación del evento estuvieron presentes el atleta olímpico Reyes Estévez y Ander Mirambell, primer olímpico español de skeleton, junto a los atletas Cristina Silva y Èric Domingo. Una prueba más de que esta carrera popular ha conseguido atraer el respaldo de referentes del deporte español.

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