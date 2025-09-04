El Parc del Fòrum se convierte en la sede de los deportes urbanos: vuelve el Extreme Barcelona

El Extreme Barcelona vuelve al ‘Parc del Fòrum’ del 5 al 7 de septiembre para disputar la 17ª edición. El fin de semana en la localidad catalana estará lleno de tensión, emoción y adrenalina. La competición se distribuirá en seis deportes diferentes con más de 500 atletas, con la presencia de algunas estrellas olímpicas.

Durante los tres próximos días, el ‘Parc del Fòrum’ será el escenario para completar varias pruebas que servirán como clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Campeonato de España de BMXPark, el Campeonato del Mundo de Freestyle Trampoline y competiciones internacionales de skate, scooter y básquet 3x3.

Las estrellas del fin de semana

Entre los participantes destaca la presencia de José ‘Maligno’ Torres, reciente campeón olímpico en BMXPark en los Juegos Olímpicos de París 2024. Junto al argentino también estará Kieran Reilly, subcampeón en las últimas olimpiadas y bicampeón del Extreme Barcelona (2022 y 2024). Entre los participantes también destaca la presencia de Valentina Krauel, skater catalana ganadora de la última edición del Extreme Barcelona.

Lara Lessmann, olímpica en Tokio 2020, mantiene la mirada clava en mejorar la segunda posición de la pasada edición en la localidad catalana. En las competiciones de cuatro ruedas, Richard Tury, quinto en Skate Street en París 2024 se presenta como el candidato a batir por sus rivales. Por primera vez, Tury es el favorito para subir a lo más alto del podio en Barcelona.

El futuro del Extreme Barcelona

El evento del fin de semana ya se ha puesto en marcha con la rueda de prensa en el Central Park. “El Extreme este año es muy importante para nosotros, todos los deportes a nivel profesional también tendrán espacio para aquellas familias que quieran acudir a la competición” explicó Víctor Casanovas, director d'Urban World Series.

Casanovas también recalcó la importancia de implantar todos los deportes a las nuevas generaciones para seguir creciendo. “Más de cinco mil niños se introducen a los deportes urbanos cada año y eso es muy importante para nosotros para que sigan surgiendo talentos nuevos como Valentina a nivel internacional”.

La skater catalana ganadora de la pasada edición Extreme Barcelona confesó que el nivel para este fin de semana había incrementado, pero el objetivo de Valentina Krauel se mantiene firme. “Creo que este año habrá más rivales y será más complicado, pero intentaré ganar. Además, el nuevo parque me gusta mucho y creo que se podrán hacer trucos nuevos”.

El Extreme Barcelona ha conseguido en cada edición mover a más aficionados y deportistas y José 'Maligno' Torres, medallista olímpico en BMX busca repetir la experiencia este fin de semana. “En 2017 tuve la oportunidad de ganar aquí y hubo unos años en los que no pude volver. Así que en cuanto he podido he vuelto porque es increíble estar aquí” confesó.

Calendario del Extreme Barcelona

La competición empezará el viernes 5 de septiembre con las sesiones de entrenamientos y las jornadas de clasificación. El sábado 6 de septiembre se disputarán las primeras finales. Entre estas, BMX, skate, scooter Street, Skatepro Street battle. El fin de semana se cerrará el domingo 7 de septiembre con la final mundial de freestyle trampoline, las competiciones junior de skate y scooter, ParaBMX y las finales de BMX y scooter masculino.

Horarios del Extreme Barcelona 2025 / Extreme Barcelona