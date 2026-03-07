Pagan casi 200.000 euros por el mono de Jutta Leerdam, el oro olímpico con 10 millones de seguidores

Jutta Leerdam es todo un caso de éxito profesional y personal. El mono con el que la neerlandesa conquistó el oro olímpico en los 1.000 metros en Milán-Cortina 2026 se ha vendido por 195.000 euros en una subasta solidaria a través de MatchWornShirt.

Esta elevada cifra económica es, de largo, la más alta entre todos los objetos donados por los olímpicos de Países Bajos tras la competición.

Leerdam domina el bloque más explosivo del long track, el ecosistema del sprint (500 y 1.000). Su carta de presentación para el gran público llegó en Pekín 2022, cuando se colgó la plata olímpica en 1.000, la distancia donde mejor mezcla salida agresiva y capacidad para sostener velocidad.

En Italia, además, elevó el impacto con un oro que llegó con récord olímpico (1:12.31) y una plata en 500. "Sabía que iba a ser difícil, porque Femke (Kok) había hecho un tiempo excelente", dijo Leerdam después de la carrera. "Así que iba a ser complicado. Cuando vi que lo había conseguido, me sentí muy feliz, sorprendida y agradecida".

El "boom" no se quedó en la prenda estrella. La chaqueta de la ceremonia firmada por ella alcanzó los 4.826 euros y la diadema superó los 1.300. Y el contraste con otras figuras del TeamNL es brutal: el mono de Femke Kok se quedó en 4.802 euros, una cifra importante, pero .

En redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, Leerdam llega casi a los diez millones de seguidores, sin duda, la atleta con más repercusión de la cita olímpica. Y de largo.

Es la pareja del controvertido Jake Paul

Fuera de la competición, Leerdam es conocida por su relación con el influencer y boxeador Jake Paul (oficial desde 2023) y el compromiso anunciado el 22 de marzo de 2025 amplificaron el escaparate.

Paul, que continúa recuperándose de una operación de mandíbula, se dejó ver en sus pruebas de Milán Cortina y, además, lo hizo visiblemente emocionado tras el éxito olímpico de la neerlandesa sobre la pista de hielo.

¿Dónde irá el dinero del mono de Leerdam?

La propia Leerdam, como ya dijo tras la cita olímpica, destinará la recaudación a IJsvereniging Pijnacker, el club donde empezó a patinar.

La neerlandesa nació ’s-Gravenzande (1998), empezó relativamente tarde en el patinaje, alrededor de los 11 años, tras pasar por el hockey hierba.

Su nombre viene de la windsurfista alemana Jutta Müller y llegó a estudiar Economía Comercial en la Johan Cruyff Academy (Hanze University), antes de centrarse en el deporte.