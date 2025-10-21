Los padres de Kilian Jornet rompen su silencio: "Temíamos no saber en qué montaña estaba"

Ser los padres de Kilian Jornet es una mezcla de orgullo, admiración y miedo. Lo reconocen con serenidad Núria Burgada y Eduard Jornet en 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, donde repasan una vida entera acompañando al mito del trail desde la distancia. "Hemos pasado noches en blanco", admite Eduard. "Especialmente la del Everest. Veías que pasaban las horas y no daba señales, y piensas: ¿qué ha pasado?"

Ambos saben lo que significa la montaña. La han vivido desde jóvenes, la han amado y sufrido. Y ese legado lo transmitieron a su hijo, aunque eso también implique convivir con el peligro. "Conocemos aquel mundo, y cuando ves que no llega a la hora prevista, el corazón se encoge", cuenta el padre. "Fue una noche muy larga", añade Núria.

La madre recuerda que incluso de adolescente ya escapaba hacia las cumbres sin avisar. "Podía irse al Puigmal con los esquís y la bicicleta a la espalda, subir de noche y volver al anochecer", relata. "Una vez la policía me llamó porque lo habían encontrado durmiendo solo en un parque con el saco." Eduard sonríe: "Otra vez los Mossos me llamaron porque iba con rollers por la carretera. Les dije: dejadlo acabar, que ya llega".

El miedo nunca desaparece. "Cada padre sufre de una forma. Algunos temen que su hijo vuelva borracho de una discoteca; nosotros temíamos no saber en qué montaña estaba", reflexiona Burgada. Aun así, nunca intentaron detenerlo. "Le enseñamos que debía hacer lo que le gustaba, no lo que nos gustaba a nosotros", resume Eduard.

Su vida en Noruega

Hoy, Kilian vive en Noruega junto a su pareja sueca y sus tres hijas. "Suben montañas todos juntos. Las niñas ya caminan y corren. No es una opción no hacerlo", dice su madre entre risas. Su nieta mayor, con apenas cuatro años, ya supera a adultos en las subidas. "Es igual que él cuando era pequeño", apunta.

A lo largo de los años, Núria ha acompañado a su hijo en casi todas sus grandes carreras. "No puedo verlas desde casa. Necesito verle la cara. Según cómo lo veo, sé si está bien." Sabe que muchos de sus amigos no volvieron, que la montaña se cobra vidas. "Pero no puedes dejar de hacer lo que amas", insiste. "Hay gente que muere en un coche o en una fábrica. Nosotros elegimos esto".

Eduard asiente. "La vida consiste en continuar y disfrutar de lo que haces. Nos encontraremos en algún refugio, en alguna cima." Y ahí está el hilo invisible que une a la familia Jornet: una herencia de libertad, esfuerzo y riesgo que sigue viva entre montañas nevadas y senderos de Noruega.