Paco León (51 años), artista: "Hay que trabajar mucho el core porque es el centro de todo"

Paco León (Sevilla, 1974) es actor, director y productor de cine. El artista sevillano comenzó a ser conocido por su trabajo en 'Homo zapping'. No obstante, saltó a la fama por su papel como el Luisma, en la serie de televisión 'Aída'.

Actualmente, el intérprete compagina su carrera actoral con su faceta como director. Entre grabaciones, resulta complicado mantener la constancia con el gimnasio. Sin embargo, el actor ha demostrado estar bien asesorado.

En una historia de Instagram, León etiquetó al colaborador de la revista Men's Health, Aarón Santos. El experto en fitness es entrenador personal de Paco, y el actor mantiene su compromiso con el entrenamiento.

Durante una entrevista al citado medio, el sevillano explicó que "siempre he tenido mucha relación con el deporte y el ejercicio la verdad". Este vínculo viene desde antes de la actuación, ya que el actor bailaba profesionalmente.

MADRID, 27/04/2025.- El actor Paco León posa a su llegada a la entrega de los Premios Platino, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/ Daniel González / Daniel González / EFE

"No soy muy deportista como tal, con lo cual mi relación con el cuerpo ha sido de clases de baile contemporáneo y flamenco", aseguró. Ahora bien, también realiza otras actividades para mantenerse en forma.

"También hago yoga y con mi entrenador Aarón Santos llevo trabajando como 15 años o más. Así que ahí estoy, con pilates, calistenia y entrenamiento funcional, pesas... No entreno mucho, pero tampoco dejo nunca de hacerlo", explicó el artista.

Por otra parte, Paco León destaca la necesidad de entrenar cuando está grabando y la importancia de este grupo muscular: "Incluso cuando ruedo, necesito siempre hacer algo; el cuerpo me lo pide y, sobre todo, la cintura. Hay que trabajar mucho el core porque es el centro de todo".

En cuanto la alimentación, el actor aseguró a La Razón que su cuerpo tiende a adelgazar si no cuida este aspecto: "En casa me suelo preparar unas lentejas, unas patatas con carne, garbanzos. Los cocino y me duran dos o tres días".