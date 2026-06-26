Paco Bautista (55 años), leyenda del culturismo: "Se entrena con intensidad máxima y eso hace que debas comer toda esa comida para recuperarte y crecer"

El culturismo no se construye sólo en la cocina. Para Paco Bautista, una de las grandes leyendas españolas de esta disciplina, la alimentación es importante, pero hay algo que pesa todavía más: el trabajo brutal en el gimnasio.

La base del culturismo, según Paco Bautista: comer bien ayuda, pero el gimnasio es innegociable

Para empezar, Paco manda un mensaje bien claro sobre la alimentación: si uno quiere ser grande, debe comer mucho. Es la realidad de que la alimentación debe ser proporcional a la energía que consume el culturista durante los entrenamientos.

Bautista hace énfasis en que la nutrición es muy importante y que hay que crear esa relación de consecuencia entre lo que se entrena y lo que se come. Pero por encima de todo destaca que, lógicamente, lo más importante es darlo todo en el gimnasio.

Para la leyenda del culturismo, su disciplina es una que se considera un deporte incluso si no todo el mundo lo ve así. Y cree que es innegable que todo deporte debe entrenarse debidamente. El culturismo no es una excepción a esta lógica.

Y ahí es donde entra uno de los comentarios más llamativos de Paco Bautista: si un culturista no lleva una alimentación perfecta, puede compensarlo hasta cierto punto, pero lo que resulta completamente innegociable es que un culturista se trata de alguien que debe dejarse la piel en el gimnasio.

"Un tío que se va a comer los hierros", menciona Paco Bautista como una frase habitual de uno de sus compañeros. Y es que según lo ve, la alimentación es un complemento que ayuda, pero trabajar en el gimnasio es lo que realmente hace al culturista.

Obviamente con esto no hay que entender que Paco reniega de la idea de que hay que comer mucho para tener un buen cuerpo de culturista. Pero la alimentación es solo la parte lógica e inevitable del trabajo, mientras que el gimnasio es la parte central que realmente distingue los resultados que se obtienen.

En definitiva, el mensaje de Paco Bautista es claro: una buena dieta puede ayudarte a construir físico, pero ningún plan de alimentación sustituye lo que de verdad define a un culturista, que es entrenar con una intensidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir.