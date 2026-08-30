Pablo Villa roza el top 10 del UTMB y firma el segundo mejor tiempo español de la historia: "Me lo pasé genial"

"Estamos donde queremos y como queremos". Ese era el mensaje de Pablo Villa en la previa del UTMB 2026. Horas después, el corredor español confirmó que no era una frase de compromiso. Cruzó Chamonix en 20:15:37, terminó undécimo de la general y se quedó a apenas 17 minutos del top. Fue, además, el mejor español de la carrera.

La dimensión del registro del corredor de Adidas Terrex va mucho más allá de la posición. Con esas 20 horas y 15 minutos, Villa firma el segundo mejor tiempo de un corredor español en la historia del UTMB, solo por detrás del 19:49:30 de Kilian Jornet en 2022. Por delante de referencias como Pau Capell, ganador en 2019 con 20:19:07, Miguel Heras o el 20:55:42 compartido por Iker Karrera y Tòfol Castanyer en 2014 (sin contar el cambio de recorrido de este año).

Para el leonés, el resultado adquiere todavía más significado por la distancia recorrida hasta llegar aquí. "Mi primera vez en Chamonix fue en 2012. Corrí la TDS. Si me hubieran dicho que 14 años después daría la vuelta al Mont Blanc en 20h15', no me lo hubiera creído", escribió después de la carrera.

También dejó una reflexión que resume bien el momento actual del trail de élite. "Con el tiempo que hice solo me dio para hacer el 11 en la clasificación general y muy muy lejos del podio. Todo ha evolucionado muy rápido en este deporte y los tiempos que antes parecían estratosféricos, hoy se ven como algo normal".

Su propia relación con el UTMB también ha sido irregular. Había acumulado varios abandonos en ediciones anteriores y durante años no consiguió encontrar una carrera limpia alrededor del Mont Blanc. En 2026, sin embargo, gestionó los problemas sin romperse.

Pablo Villa, durante el UTMB 2026 / ADIDAS

"Estoy feliz porque me he vuelto a sentir competitivo. Porque pese a no tener una carrera perfecta gestioné todo perfectamente para llegar a meta. Y porque me lo pasé genial", explicó.

Un UTMB de menos a más

La carrera confirmó esa sensación. Villa llegó a Courmayeur 22º, todavía lejos de los diez primeros. Esta base es un punto básico de la prueba. Muchos lo consideran el inicio de una nueva carrera. Después fue remontando de forma progresiva: pasó por La Fouly ya dentro del top 20, siguió avanzando camino de Trient y terminó alcanzando la 11ª posición en el tramo final.

En La Flégère pasó undécimo en 19:38:41. El top 10 seguía al alcance, pero Tschumi consiguió conservar la décima plaza con 19:58:24. Villa cerró su UTMB en 20:15:37, a menos de dos horas del vencedor Ben Dhiman y con uno de los mejores registros españoles jamás firmados en Chamonix.

El leonés quiso repartir buena parte del mérito con quienes estuvieron alrededor de él. "Tengo el mejor equipo de asistencia del mundo. Mi mujer, mi hermano, mi suegra, Tino, Duna, Lua... Todo el team Santamadre... siempre incondicionales", escribió, antes de agradecer también a adidas Running por permitirle seguir viviendo ese sueño.

Catorce años después de aquella primera TDS, Pablo Villa volvió a Chamonix con una actuación que resume toda una trayectoria. No entró en el top 10 por muy poco, pero sí regresó a sentirse competitivo y firmó uno de los UTMB más rápidos que ha hecho nunca un corredor español.